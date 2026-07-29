Reportan ataque armado en la colonia Argentina Antigua de CDMX; deja un hombre muerto

La tarde de este miércoles 29 de julio, un ataque armado registrado en la colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, dejó un saldo de un hombre sin vida y un herido, lo que generó una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), servicios de emergencia y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, policías capitalinos localizaron a dos hombres con heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos. Sin embargo, ambos fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

Tras confirmar el fallecimiento de las víctimas, los elementos de la SSC acordonaron el área para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación de la FGJCDMX, quienes realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron las diligencias correspondientes.

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Movilización policiaca y de equipos de emergencia en calles de la col. Argentina Antigua, en la @AlcaldiaMHmx, tras reporte de persona baleada. pic.twitter.com/PtqjbWPAVl — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 30, 2026

Aunque en un primer momento el caso fue reportado como un ataque armado, las primeras indagatorias apuntan a que una de las principales líneas de investigación es que uno de los hombres habría disparado contra la otra víctima y posteriormente se quitó la vida con la misma arma de fuego. No obstante, esta hipótesis aún deberá ser confirmada por las autoridades conforme avancen los peritajes.

Durante las diligencias, los investigadores también aseguraron un arma de fuego que será sometida a análisis periciales como parte de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso ni han revelado la identidad de las víctimas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuará con las investigaciones para esclarecer la mecánica de los hechos y confirmar el móvil del incidente ocurrido en la colonia Argentina Antigua, mientras la zona permaneció resguardada por elementos de seguridad durante varias horas.

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MSL