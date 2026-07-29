Detienen a dos mujeres por caso de despojo en cerrada de Matías Romero, colonia Del Valle

Detenidas sospechosos de despojo en cerrada Matías Romero, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Diana “N” y Virginia “N” por el presunto delito de despojo, tras denuncias de vecinos de la cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez.

Ambas fueron aprehendidas este miércoles en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, horas después de que la fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, sostuvo una reunión con personas afectadas por posibles despojos.

La Fiscalía CDMX informa avances sobre el caso de Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.



Agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron hoy en la colonia Doctores a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo.… pic.twitter.com/4EuYOJpQE1 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 30, 2026

Investigación inició tras denuncia de vecina por despojo

De acuerdo con la FGJCDMX, la investigación inició el pasado 21 de julio después de que una vecina denunció el despojo de su vivienda, ubicada en el número 18 de la cerrada de Matías Romero, donde las ahora imputadas presuntamente irrumpieron para apropiarse del inmueble.

El 25 de julio, las autoridades aseguraron la vivienda “para evitar que se agravara la afectación denunciada”, medida ratificada por la autoridad judicial el 28 de julio. Desde entonces, el inmueble permanece bajo resguardo.

Como parte de la investigación, la fiscalía capitalina reunió distintos datos de prueba a través de entrevistas y dictámenes periciales, entre ellos en materia de cerrajería, para esclarecer los hechos y obtener de un juez de control las respectivas órdenes de aprehensión contra Diana “N” y Virginia “N”.

Trasladan a detenidas a penal de Santa Martha

Tras ser aprehendidas, ambas mujeres fueron puestas a disposición de un juez de control en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, en espera de que se resuelva su situación jurídica.

“Gracias a las vecinas y vecinos por confiar en la FGJCDMX. El trabajo continúa: revisaremos cada caso por separado. No habrá impunidad”, advirtió Alcalde Luján.

Paralelamente, la FGJCDMX detalló que, en lo que va del año, ha iniciado 30 investigaciones por despojo en la colonia Del Valle. Para ello, un “equipo especializado” trabaja en la identificación de personas presuntamente involucradas y coincidencias en el modus operandi, así como posibles vínculos entre los casos denunciados.

“La Fiscalía CDMX continuará las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos, determinar si existen otras personas relacionadas y proteger el patrimonio de las personas afectadas”, agregó la institución.

El caso de Cerrada de Matías Romero en la colonia del Valle fue el punto de partida de la reunión que sostuvimos hoy con vecinas y vecinos de Benito Juárez para revisar este y otros casos de posibles despojos.



Como parte de esta investigación, agentes de la @PDI_FGJCDMX… pic.twitter.com/GSRr18QKu8 — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) July 30, 2026

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cehr