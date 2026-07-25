Extorsiones pegan a uno de cada 7 hogares en el país

La extorsión se convirtió en el delito con mayor presencia dentro de los hogares urbanos durante la primera mitad de 2026, al alcanzar a casi uno de cada siete hogares urbanos, donde al menos uno de sus integrantes reportó haber sido víctima, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del conjunto evaluado, la extorsión quedó por encima del fraude, el robo parcial de automóviles y los asaltos en espacios públicos. Ese resultado no depende únicamente de las ciudades que encabezaron la clasificación, pues el promedio corresponde al agregado de las 91 áreas urbanas incluidas en el estudio.

El Tip: Xochimilco concentró el nivel más alto de victimización combinada, donde casi la mitad de los hogares reportó al menos un caso de robo, fraude o extorsión.

El alcance de la delincuencia fue más amplio. Casi uno de cada tres hogares tuvo algún integrante afectado por robo, fraude o extorsión entre enero y junio, lo que colocó la victimización directa muy por encima del registro correspondiente a cada ilícito por separado.

Aunque el indicador general bajó a 31 por ciento, menos de un punto porcentual respecto del semestre anterior, la extorsión no mostró un cambio estadísticamente significativo. Por tanto, no modificó su lugar como el delito de mayor alcance entre las que examinó la encuesta.

34 por ciento dijo haber presenciado disparos cerca de su casa

La distribución por tipo de ilícito mostró que el fraude alcanzó a poco más de una décima parte de las familias. El robo parcial de vehículo y los asaltos en calles o transporte público afectaron, cada uno, a alrededor de una de cada doce casas. La sustracción total de automóviles, el ingreso a domicilios y otras modalidades tuvieron una presencia menor.

A escala nacional, la reducción semestral de la victimización fue de 1.3 puntos porcentuales y alcanzó significancia estadística. El informe no atribuye ese movimiento a una causa específica ni establece qué modalidad explicó por sí sola la baja.

AFECTAN A FAMILIAS ı Foto: Especial

La medición considera como víctimas a los hogares donde alguna persona sufrió robo total o parcial de vehículo, allanamiento con sustracción de bienes, asalto en la vía pública o transporte colectivo, fraude, extorsión u otra forma de despojo. Una misma vivienda pudo declarar más de un hecho durante el periodo.