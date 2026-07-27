Balacera deja un muerto cerca de Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de CDMX

Elementos de la SSC en la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Un ataque armado registrado este lunes en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dejó como saldo al menos una persona muerta y otras dos lesionadas.

La agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la calle Belisario Domínguez, casi esquina con República de Brasil, donde sujetos armados abrieron fuego contra las víctimas y posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta.

En un primer informe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó al occiso como un hombre de 42 años; además, informó que las personas lesionadas, ambas de 39 años, fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

En tanto las autoridades realizan “un cerco virtual”, que consiste en el análisis de cámaras de videovigilancia, para la búsqueda de los presuntos responsables.

Debido a que la zona permanece acordonada, el Metrobús anunció la suspensión del servicio en ambas direcciones de la ruta Norte de la Línea 4, así como el cierre de las estaciones entre Museo San Carlos y Archivo General de la Nación.

⚠️AVISO L4

1⃣Toma en cuenta por obstrucción de carril:

✅Servicio: San Lázaro↔️Pantitlán/ Alameda Oriente.

❌Sin servicio: Museo San Carlos↔️Archivo General de la Nación.

Sin servicio ruta Norte.

(Actualización 16:54 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 27, 2026

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cehr