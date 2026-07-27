Mauricio Tabe pide fondos para minas y taludes en Miguel Hidalgo

El alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe, presentó la solicitud por escrito ante el Ejecutivo de la Ciudad de México.

Cientos de familias en la alcaldía Miguel Hidalgo viven bajo la amenaza constante de minas y taludes inestables, una situación que el alcalde Mauricio Tabe ha calificado como urgente. Ante la magnitud del riesgo, Tabe ha solicitado formalmente al Gobierno de la Ciudad de México la asignación de recursos extraordinarios para mitigar estos peligros, cuya atención rebasa la capacidad presupuestal de la demarcación.

Desde el inicio de su administración, la alcaldía ha invertido cerca de 10 millones de pesos mexicanos en estudios y acciones para atender minas y deslizamientos. Sin embargo, la dimensión del problema, especialmente en los puntos más críticos, exige obras de estabilización, así como mantenimiento preventivo y correctivo que superan con creces los fondos disponibles.

El plan preventivo busca complementar las obras vecinales financiadas mediante los Presupuestos Participativos. ı Foto: La Razón de México.

“Miguel Hidalgo no ha recibido presupuestos adicionales”

El alcalde subrayó que, durante los cuatro años de su gestión, la alcaldía no ha recibido presupuestos adicionales que permitan abordar de manera efectiva las condiciones de riesgo que representan estas zonas para los habitantes de Miguel Hidalgo; por ello, la solicitud incluye una asignación complementaria a los Presupuestos Participativos que los propios vecinos ya han destinado a la mitigación de estos riesgos.

Además, Tabe propuso la creación de una bolsa presupuestal específica para intervenir minas y taludes ubicados en Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuya administración recae en la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA); también pidió instalar una mesa técnica permanente que facilite la coordinación de acciones y la búsqueda de soluciones integrales para proteger a la ciudadanía.

“La Ciudad necesita apoyar estas obras, porque ya existen taludes y minas que representan un alto riesgo. Nosotros no contamos con recursos adicionales ni podemos mover el presupuesto, porque ya está comprometido conforme a las reglas de operación. No tenemos un fondo de contingencias para atender este tipo de emergencias y por eso estamos solicitando el respaldo del Gobierno de la Ciudad”, afirmó Tabe.

Las áreas colindantes con Áreas Naturales Protegidas requieren una intervención coordinada por parte de la SEDEMA. ı Foto: Especial.

El alcalde enfatizó que la prevención de desastres no puede depender únicamente del presupuesto de las alcaldías, ya que se trata de riesgos que comprometen la seguridad de toda la capital y requieren la participación coordinada del Gobierno capitalino; “Más allá de gobiernos y colores, tenemos que trabajar por un mismo propósito: garantizar la seguridad de quienes viven en la Ciudad de México“, añadió.

La solicitud formal, presentada por escrito al Gobierno de la Ciudad, detalla cada uno de los riesgos que se han agravado en la demarcación; estos incluyen minas, barrancas y taludes que han generado oquedades, socavones y otras condiciones que ponen en peligro tanto a las personas como a su patrimonio.

El documento especifica los requerimientos presupuestales, de maquinaria pesada y de personal especializado necesarios para retirar rocas, realizar obras preventivas y correctivas en los taludes, así como efectuar exploraciones directas en las zonas de minas.

“Se requiere una asignación presupuestal adicional para atender estos y todos los casos. Lo que está en juego es la seguridad y el patrimonio de miles de familias”, concluyó Mauricio Tabe, reiterando la urgencia de una respuesta coordinada y efectiva.

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JVR