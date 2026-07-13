Mauricio Tabe activa Operativo Verano Seguro con 180 policías en Miguel Hidalgo

El alcalde Mauricio Tabe encabezó el despliegue de las unidades que patrullarán las calles de las distintas colonias durante este periodo de asueto.

Los vecinos de Miguel Hidalgo pueden disfrutar sus vacaciones de verano con tranquilidad. La alcaldía ha puesto en marcha un operativo de seguridad 24/7 para proteger sus hogares y bienes, reforzando la vigilancia en toda la demarcación. El objetivo es prevenir el robo a casa habitación y atender cualquier emergencia de manera oportuna.

Hoy inicia el “Operativo Verano Seguro”

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, activó el “Operativo Verano Seguro” este 13 de julio de 2026. La estrategia despliega 180 policías, 53 unidades, 53 carpas y 20 módulos distribuidos estratégicamente en las colonias para garantizar una cobertura efectiva.

“En Miguel Hidalgo la seguridad no toma vacaciones. Mientras nuestros vecinos descansan, nosotros los cuidamos", afirmó Tabe desde Base Sombra. Esta iniciativa ya demostró su eficacia en 2025, reduciendo delitos en un 50% y logrando “saldo blanco” en hurtos a viviendas. La meta es replicar esos resultados.

El alcalde señaló: “Estamos reforzando la vigilancia y el trabajo de inteligencia para prevenir el robo a casa habitación y para que quienes cometan estos delitos sean detenidos y llevados ante la justicia", subrayando la importancia de la coordinación con autoridades de procuración de justicia.

La estrategia coordinada desde la Base Sombra contempla el establecimiento de puntos de control fijos y recorridos preventivos de vigilancia. ı Foto: Especial.

Fortalece estrategia de “Blindar MH”

El “Operativo Verano Seguro” se integra a la estrategia de “Blindar MH” y “MH Reiluminado”. Gracias a estas acciones, Miguel Hidalgo ha reducido en un 60 por ciento los delitos de alto impacto, posicionándose como la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México.

La colaboración ciudadana es clave. Marcela Gómez Zalce, titular de la Comisión en Seguridad, recordó que se puede reportar cualquier vehículo sospechoso o situación irregular a Blindar MH: teléfono 55 5278 4310 o vía WhatsApp al 55 4608 1883.

Porque en #MiguelHidalgo la seguridad no toma vacaciones, mientras tú descansas, nosotros cuidamos de ti y tu patrimonio, por ello el alcalde @mauriciotabe presentó el "Operativo Verano Seguro 2026", para @BlindarMH🛡️ con la finalidad de incrementar la vigilancia en las calles de… pic.twitter.com/chww12uW4s — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) July 13, 2026

Es fundamental mantenerse alerta ante modalidades de extorsión y robo. Se advierte sobre “La Patrona”, donde delincuentes aprovechan la ausencia de propietarios para cometer despojos. Asimismo, se alerta sobre el “Falso Repartidor”, táctica en la que criminales se hacen pasar por personal de entrega para identificar viviendas vulnerables y facilitar ilícitos.

“Queremos que las familias disfruten sus vacaciones con tranquilidad. Mientras ustedes descansan, nosotros seguiremos trabajando las 24 horas para proteger a Miguel Hidalgo“, concluyó Tabe, reafirmando el compromiso de la alcaldía con la protección de sus habitantes.

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JVR