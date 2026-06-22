Alcaldía Miguel Hidalgo demuestra capacidad ante lluvias atípicas en CDMX

La estrategia de supervisión nocturna implementada en la demarcación se consolidó como una herramienta eficaz para la atención de contingencias climáticas.

Vecinos de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, constataron la rápida y eficaz respuesta de su alcaldía ante la reciente tormenta atípica que azotó la demarcación. Los equipos operativos trabajaron sin descanso para mitigar los daños y garantizar la seguridad de la comunidad, demostrando la preparación de la demarcación frente a emergencias climáticas.

El alcalde Mauricio Tabe reconoció públicamente a su gabinete y a los equipos operativos por su labor. “La emergencia nos puso a prueba y demostramos de lo que somos capaces“, afirmó Tabe, destacando la resiliencia del equipo de trabajo.

Esta capacidad de reacción fue posible gracias a la implementación del Operativo Tormenta y la estrategia de Gobierno Nocturno. Ambas iniciativas permitieron atender en tiempo récord las primeras afectaciones registradas, incluso durante los días iniciales del Mundial de Futbol.

Los vecinos pudieron observar la presencia constante del personal de la alcaldía en las calles, retirando árboles caídos y resolviendo afectaciones. “Mientras la tormenta golpeaba, hubo servidores públicos que enfrentaron la lluvia para ayudar a sus vecinos”, señaló el alcalde, resaltando el compromiso del personal.

Miguel Hidalgo atiende caída de 200 árboles

Las intensas lluvias provocaron la caída de cerca de 200 árboles, con 20 de ellos tan solo en la zona de Pensiles, además de postes derribados y cortes de energía en varias colonias. A pesar de la magnitud de los daños, la respuesta gubernamental fue efectiva y oportuna.

El personal trabajó bajo condiciones difíciles, incluso doblando turnos y durante la madrugada. “No fue algo sencillo. Fue el resultado de un equipo bien organizado, comprometido y capaz de responder bajo cualquier circunstancia“, enfatizó Tabe, valorando el esfuerzo colectivo.

Servidores públicos redoblaron esfuerzos en las calles mientras la población civil de la capital seguía de cerca los partidos de la justa mundialista. ı Foto: Especial.

Mitigan daños por lluvias en Miguel Hidalgo

El alcalde Tabe subrayó que servir a la ciudadanía implica estar presente cuando más se necesita, sin importar el horario. “Gobierno Nocturno demostró no ser una ocurrencia, sino una estrategia para dar tranquilidad y confianza a nuestros vecinos", aseguró.

La coordinación entre el Operativo Tormenta y Gobierno Nocturno consolidó a Miguel Hidalgo como una demarcación con un equipo alerta las 24 horas. Esta colaboración garantiza una respuesta continua y eficaz ante cualquier eventualidad, fortaleciendo la confianza ciudadana en su gobierno local.

La experiencia reciente reafirma el compromiso de la alcaldía con la protección y el bienestar de sus habitantes, demostrando que la preparación y la dedicación son clave para superar los desafíos climáticos en la capital mexicana.

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JVR