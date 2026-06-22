Refugio Franciscano insiste en regreso de animales pese a acuerdo previo con gobierno de CDMX

El Refugio Franciscano A.C. aseguró que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por las autoridades de la Ciudad de México para el retorno de más de 800 animales retirados de su albergue en la alcaldía Cuajimalpa, el pasado 7 de enero, y exigió que se concrete de inmediato su regreso.

En un comunicado dirigido a voluntarios y simpatizantes, la asociación civil afirmó que cuenta con los tres dictámenes favorables solicitados, que concluyó las adecuaciones del inmueble y que ya existe un acuerdo con autoridades derivado de las mesas de trabajo sobre el proceso de restitución.

Sin embargo, la exigencia del refugio contrasta con un acuerdo previamente anunciado entre el Gobierno de la Ciudad de México y la propia asociación civil.

TE RECOMENDAMOS: Durante el Mundial 2026 Alcaldía Miguel Hidalgo demuestra capacidad ante lluvias atípicas en CDMX

Simpatizantes del Refugio Franciscano durante un cierre en Circuito Interior. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

No se ha cumplido plazo anunciado

El pasado 20 de mayo, ambas partes habían pactado el regreso de los animales en un plazo no mayor a dos semanas, de manera paulatina, como resultado de reuniones entre la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Gobierno (Secgob), en el marco de las mesas de trabajo iniciadas desde enero.

De haberse cumplido ese calendario, el retorno de los ejemplares habría ocurrido durante la primera semana de junio de 2026 ; sin embargo, hasta la fecha no hay registro público de que dicho proceso se haya concretado.

El caso se mantiene en un contexto de opacidad institucional, luego de que el pasado 20 de mayo este diario documentara que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) reservó hasta 2031 toda la información relacionada con los animales retirados del refugio, al argumentar que forma parte de una investigación penal en curso.

Entre los datos clasificados se encuentran el número total de animales retirados, las muertes posteriores al operativo, los recursos destinados a su resguardo y los acuerdos alcanzados entre autoridades y el refugio.

El refugio, encabezado por Gina Rivara Reyes, ha rechazado de manera reiterada estas acusaciones y sostiene que la intervención fue injustificada, además de insistir en que el inmueble ya fue rehabilitado para recibir nuevamente a los llamados “franciscanitos”.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente una fecha de restitución ni han detallado en qué fase se encuentra el cumplimiento del acuerdo anunciado en mayo.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr