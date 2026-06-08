Presionan con marchas para regreso de perros

La directora del Refugio Franciscano, A.C., Gina Rivara Reyes, anunció que, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol, llevará a cabo una protesta para exigir al Gobierno de la Ciudad de México el regreso de 824 animales al albergue de Cuajimalpa, pues acusó que hay un “silencio” por parte de las autoridades sobre el tema.

Durante un bloqueo parcial de Circuito Interior, a unos pasos de la estación del MetroTerminal Aérea, la activista cuestionó la falta de respuesta por parte de la administración local para el retorno de los franciscanitos a pesar de que casi estaba por acordarse esta acción.

“Tenemos meses de trabajo. Estábamos llegando ya a un acuerdo, ¿y qué pasa? Estábamos en un punto cercanísimo al regreso y, de pronto, silencio total por parte del Gobierno. Eso es inaceptable”, afirmó Rivara Reyes a La Razón.

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El Dato: La Razón informó el 20 de mayo que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial reservó hasta 2031 toda la información sobre los franciscanitos

De acuerdo con activistas, la movilización del jueves, previo al partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, será a las 09:00 horas, al cual intentarán llegar.

El objetivo de la manifestación será acercarse al inmueble, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció 1 de junio que los alrededores del lugar serán vigilados por al menos siete mil 708 elementos policíacos.

El caso del Refugio Franciscano inició en enero de 2025, cuando autoridades capitalinas retiraron a 858 perros y gatos del albergue de Cuajimalpa. La cifra de animales disminuyó debido a que algunos fallecieron con el transcurso de las semanas. La cifra final fue 824.

6 meses han pasado del operativo en el albergue animal

El pasado 20 de mayo, este diario informó que, de acuerdo con una fuente cercana de la asociación civil, refirió en entrevista que existía incertidumbre sobre cuántos animales continúan con vida, pues ni el patronato ni los voluntarios han podido hacer un censo de los ejemplares resguardados por el Gobierno capitalino.

Ayer, Rivara Reyes expuso que su organización todavía no tiene cifras concretas de muertes, por lo que solamente sabrán cuántos animales han fallecido hasta lograr un acuerdo con autoridades para el regreso de cada franciscanito.

“Se les van a morir todos. Es increíble estando ya tan cerca con una disposición enorme del Refugio Franciscano, A.C., de hacer todo lo que nos piden para recuperarlos, que ocurra esto. Las mesas no se han roto y esperamos que no. Por nuestra parte jamás se romperán hasta no tenerlos de vuelta”, mencionó.

6 franciscanitos estaban hospitalizados por tumores

El aseguramiento inicial que autoridades capitalinas hicieron contra el Refugio Franciscano se debió por el presunto delito de maltrato animal.

En lo que se refiere a las quejas presentadas en contra de dicho espacio, algunos denunciantes reportaron que el sitio no brindaba atención médica adecuada a los animales que resguardaban, tenía problemas de hacinamiento y hasta deficiencias estructurales (como falta de ventilación).

La disputa entre el Refugio Franciscano, A.C., y la Fundación Haghenbeck se originó luego de una reinterpretación del testamento que dejó el filántropo mexicano Antonio Haghenbeck, quien antes de perder la vida, en 1991, estipuló que sus bienes debían destinarse para el cuidado animal.

A pesar de esto, la Fundación Haghenbeck afirmó que el Refugio Franciscano no cumplía adecuadamente con este fin e igualmente, jamás tuvo los documentos que acreditaban la propiedad legal del inmueble.

Fue hasta el 8 de diciembre de 2025 que, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, determinó reintegrar las 16 hectáreas del predio a la Fundación Antonio Haghenbeck. Rivara Reyes siempre manifestó que el conflicto por el terreno en realidad obedecía a intereses económicos e inmobiliarios.

Para el 22 de enero de 2026, la jueza Ana Miriam Yépez ordenó que el terreno se restituyera el día 30 de ese mes al Refugio Franciscano.