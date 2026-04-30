Anuncian el retorno de los franciscanitos

Voluntarios de un albergue del Gobierno capitalino atienden a perros del Refugio Franciscano, A.C., en enero.

EL REFUGIO Franciscano, A.C., informó que alcanzó acuerdos con las autoridades de la Ciudad de México para el regreso de los más de 800 animales a su albergue, así como para la implementación de una campaña conjunta de adopción.

El entendimiento se da a 112 días de que 936 animales, entre perros y gatos, fueron retirados del albergue ubicado en la alcaldía Cuajimalpa durante una operación, el pasado 7 de enero, de los cuales, indicaron las autoridades capitalinas, 858 fueron hallados con vida. Posteriormente fallecieron 34 animales más.

“Éstos tienen como premisa dos cuestiones básicas. Primero, lo que siempre hemos dicho: el regreso de los franciscanos a su hogar. Segundo, una campaña de adopción en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México”, señaló el refugio en un comunicado.

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La organización detalló que, como parte de esta estrategia, se utilizará un protocolo de adopción trabajado de manera conjunta con las autoridades, con el fin de asegurar que los animales sean colocados en hogares adecuados.

34 animales, reportó la Secretaría de Salud, se encontraban hospitalizados

El Refugio Franciscano, A.C., explicó que el siguiente paso será formalizar los acuerdos por escrito, así como concluir las revisiones técnicas del albergue por parte de especialistas, quienes evaluarán las condiciones del espacio para recibir nuevamente a los animales.

“Ahora, nuestra tarea es poner dichos acuerdos por escrito y terminar las acciones de revisión por peritos expertos de nuestro albergue, y sus condiciones para recibir a los franciscanitos”, puntualizó.

En el mismo comunicado, el Refugio Franciscano agradeció la participación de más de mil 200 voluntarios que colaboraron en la rehabilitación del espacio. Asimismo, anunció que en los próximos días peritos acudirán a sus instalaciones para verificar si las adecuaciones son aptas para el retorno de los animales.

El albergue animal reiteró que aquellos animales que no sean adoptados permanecerán bajo su resguardo.