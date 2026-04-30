Pega comercio asiático a juguetes tradicionales

Comerciantes mayoristas y minoristas de la zona centro de la Ciudad de México acusaron que la mercancía asiática ha puesto en riesgo sus actividades al comprometer, aproximadamente, entre 30 por ciento y hasta 70 por ciento sus ventas durante la temporada del Día del Niño y la Niña.

Leticia Olvera, mayorista cuyo establecimiento se encuentra al interior del Mercado de Sonora, alcaldía Venustiano Carranza, afirmó a La Razón que esta situación data de hace más de 30 años.

“En 1992 entró el juguete chino. Fue un boom que desplazó al juguete nacional completamente. Desde ese momento, poco a poco, se ha ido recuperando el juguete nacional, porque realmente tiene más calidad que lo chino, y a muchas personas no les gusta la poca durabilidad de lo que viene de fuera”, puntualizó.

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Respecto a las afectaciones por la competencia con comerciantes de origen asiático, la mujer comentó que, al momento, hay afectaciones de 30 por ciento en algunos productos, sin embargo, en otros casos la problemática puede llegar a 50 por ciento.

Miguel Gómez, otro de los jugueteros de la zona, mencionó que el daño a la venta por la competencia con juguetes asiáticos alcanza hasta 70 por ciento en todos los productos que él oferta.

“De 60 por ciento a 70 por ciento es lo que me ha afectado. Lo que tiene el juguete chino es que tiene luz, tiene sonido y tiene vista. Eso llama mucho la atención y, quieras o no, te afecta en la imagen de tu producto, porque yo sólo vendo juguete típico nacional y no tiene esas características”, platicó.

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De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la derrama económica que dejará el Día del Niño y la Niña en la capital este 2026 será de cinco mil 600 millones de pesos, lo cual representa un aumento comparado con 2025, periodo en el que esta cifra llegó a cuatro mil 227 millones, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico local.

Andrés Díaz, otro comerciante en el Mercado de Sonora y quien ofrece juguetes tradicionales, como baleros de varios tamaños, matracas, pirinolas y trompos, sostuvo que los bajos costos de los productos asiáticos los hacen atractivos a los nacionales, pese que éstos tienen mejor calidad.

“La verdad sí se nos hace complicada esa situación, porque esos productos son más baratos, pero nada más es desechable. El de México no es desechable, aunque por cada 10 juguetes que se venden con los chinos, a lo mejor yo vendo unos seis, más o menos la mitad”, manifestó.

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El hombre confirmó que, pese a las previsiones de la Coparmex, él ha notado que la venta baja poco a poco anualmente, por lo que ve en las grandes cadenas de centros comerciales otro obstáculo para los pequeños comerciantes, esto porque ofrecen facilidades que ellos no pueden brindar, como la recepción de vales o pagos a meses sin intereses en fechas como el 30 de abril.

Sobre el impacto por la justa mundialista, tanto Leticia Olvera, como Miguel Gómez, confirmaron que sí hay un incremento en la venta de productos relacionados con el certamen, pero no es tan significativo.

“Yo vendo las copitas del mundo, manos aplaudidoras, cornetas de las que se llevan a los estadios y otras cosas.

“Normalmente eso no se vende en abril, pero ahorita sí. La gente las ve y sí se las lleva por mayoreo y menudeo, aunque quizá cuando empiecen los partidos la venta es posible que suba”, dijo la mujer.

Negocios céntricos ofertan jerseys del Tri con las mascotas del Mundial, ayer. ı Foto: Luis Olivera›La Razón

GANANCIAS PAMBOLERAS. Otro de los productos de consumo casi obligatorio para los capitalinos son las playeras de la Selección Nacional Mexicana, previo al Mundial, las cuales pueden observarse en múltiples negocios formales e informales ubicados en las zonas de Pino Suárez, Correo Mayor o Circunvalación.

“Pues por la temporada del Día del Niño, ahorita ando vendiendo unas 150 o 200 playeras cada semana. La estoy trabajando, porque viene el Mundial y se está vendiendo muy bien este nuevo modelo”, expuso Óscar, un comerciante mayorista, quien trabaja a marchas forzadas en esta temporada.

Más allá de los juguetes o artículos relacionados con el Mundial de Futbol, el hombre explicó que él sí ha palpado un aumento de al menos 70 por ciento ligado a las ventas de playeras de la Selección Nacional Mexicana, aunque al ser un producto de temporada solamente puede venderlo hasta el inicio de la justa, porque después, únicamente representa pérdidas.