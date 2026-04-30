Indagan robos en asesinato de familia

AGENTES CAPITALINOS, en conjunto con elementos del Estado de México, detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva por su presunta relación con el asesinato de una familia, en la alcaldía Azcapotzalco. La hipótesis principal del crimen es un móvil por delito contra la propiedad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, explicó en entrevista con Javier Solórzano, en La Razón YouTube, que esta línea de investigación está relacionada con el hurto de pertenencias y dos camionetas en el domicilio de las víctimas, aunque, aclaró, hay más líneas de investigación.

“Hay una hipótesis principal que habla de un homicidio que ocurre con un móvil de delito de propiedad, hay un robo de pertenencias y de dos camionetas ya verificado, y hay también la hipótesis de un proceso de despojo de alguna propiedad de la familia a cargo de la célula delictiva a la que, presuntamente, pertenecen las personas detenidas”, dijo.

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De acuerdo con la SSC, los elementos de seguridad de ambas entidades detuvieron en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza a María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N”, y Emiliano “N”.

Este grupo de personas, presuntamente relacionadas con una célula criminal, presuntamente cometió el crimen la madrugada del lunes y martes en un domicilio de la calle Begonias, en la colonia Nueva Santa María, y huyeron en camionetas propiedad de sus víctimas. La tarde del 28 de abril, autoridades llegaron al lugar para las primeras investigaciones.

Por la revisión de cámaras y el trabajo coordinado con las autoridades mexiquenses, los agentes capitalinos localizaron los dos vehículos. En un caso, los uniformados detuvieron a tres personas y les hallaron droga y una pistola, en el otro, Emiliano “N”, agredió a balazos a los policías y resultó herido en el intercambio.

Vázquez Camacho explicó que también es investigado si Emilio “N” tenía una relación con una de las jóvenes asesinadas, y que ello pudiera haber facilitado su entrada al domicilio.