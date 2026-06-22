Persisten intensas lluvias

Lluvias provocan inundaciones y encharcamientos en Iztapalapa; activan doble alerta en CDMX

Precipitaciones pegan al oriente de la Ciudad de México; activan Alerta Naranja por lluvias en la alcaldía Iztapalapa

Lluvias provocan inundaciones en la alcaldía Iztapalapa, el 22 de junio de 2026.
Lluvias provocan inundaciones en la alcaldía Iztapalapa, el 22 de junio de 2026. Foto: RRSS
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La Razón Online

Una intensa lluvia registrada este lunes provocó distintas afectaciones en la Ciudad de México; no obstante, la alcaldía Iztapalapa fue uno de los puntos con más incidencias.

En esta demarcación ubicada al oriente de la capital, se reportaron severos encharcamientos en la calzada Ermita Iztapalapa, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ayudaron a vecinos a cruzar la zona afectada a bordo de patrullas.

Asimismo, en la calzada Ignacio Zaragoza los encharcamientos provocaron afectaciones a la circulación y al transporte público a la altura de la estación Acatitla de la Línea A del Metro de la Ciudad de México, que también suspendió temporalmente sus operaciones desde la estación Guelatao, con dirección a Pantitlán.

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Asimismo, en inmediaciones del distribuidor vial de la Concordia, cerca del paradero de Santa Martha Acatitla, un automóvil quedó varado y bajo el agua tras una importante acumulación de agua pluvial sobre la avenida México.

Activan doble alerta por lluvias en 14 alcaldías de CDMX

Mientras tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Amarilla y Naranja ante la persistencia de lluvias durante este 22 de junio.

Debido a riesgos asociados a las precipitaciones, como encharcamientos e inundaciones, así como fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, se activó Alerta Naranja en la alcaldía Iztapalapa.

Además, se emitió la Alerta Amarilla para otras 13 demarcaciones, en las que se espera, además de lluvia, posible cada de granizo y vientos con rachas fuertes de hasta 50 kilómetros por hora:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Aunque podrían cambiar si las condiciones climáticas empeoran, ambas alertas permanecerán vigentes durante la noche de este 22 de junio, durante la que se espera cielo nublado y condiciones para lluvias ligeras en el centro y sur de la Ciudad de México.

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cehr

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