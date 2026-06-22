Lluvias provocan inundaciones y encharcamientos en Iztapalapa; activan doble alerta en CDMX

Lluvias provocan inundaciones en la alcaldía Iztapalapa, el 22 de junio de 2026.

Una intensa lluvia registrada este lunes provocó distintas afectaciones en la Ciudad de México; no obstante, la alcaldía Iztapalapa fue uno de los puntos con más incidencias.

En esta demarcación ubicada al oriente de la capital, se reportaron severos encharcamientos en la calzada Ermita Iztapalapa, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ayudaron a vecinos a cruzar la zona afectada a bordo de patrullas.

🌧️🤝 Durante las lluvias de esta tarde en Ermita, elementos de seguridad apoyaron a vecinas y vecinos para cruzar una zona afectada por encharcamientos. Porque servir también es ayudar con pequeñas acciones. #IztapalapaOrgulloDeLaTransformación pic.twitter.com/JmGuFQ5CHj — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) June 22, 2026

Asimismo, en la calzada Ignacio Zaragoza los encharcamientos provocaron afectaciones a la circulación y al transporte público a la altura de la estación Acatitla de la Línea A del Metro de la Ciudad de México, que también suspendió temporalmente sus operaciones desde la estación Guelatao, con dirección a Pantitlán.

#MexicoPuebla al oriente de #SantaMartha calzada Ignacio Zaragoza costado

Puente la Concordia

Con dirección hacia #Chalco Puebla pic.twitter.com/3RGEgnv206 — InfoGuzmán (@infoguzman) June 22, 2026

Asimismo, en inmediaciones del distribuidor vial de la Concordia, cerca del paradero de Santa Martha Acatitla, un automóvil quedó varado y bajo el agua tras una importante acumulación de agua pluvial sobre la avenida México.

🚨Santa Martha Acatitla en la alcaldía #Iztapalapa bajo el agua a causa de la fuerte lluvia que se registra en la #CDMX pic.twitter.com/CK3fl24hOv — Diario CDMX (@cdmx_diario) June 23, 2026

Activan doble alerta por lluvias en 14 alcaldías de CDMX

Mientras tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Amarilla y Naranja ante la persistencia de lluvias durante este 22 de junio.

Debido a riesgos asociados a las precipitaciones, como encharcamientos e inundaciones, así como fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, se activó Alerta Naranja en la alcaldía Iztapalapa.

Además, se emitió la Alerta Amarilla para otras 13 demarcaciones, en las que se espera, además de lluvia, posible cada de granizo y vientos con rachas fuertes de hasta 50 kilómetros por hora:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Aunque podrían cambiar si las condiciones climáticas empeoran, ambas alertas permanecerán vigentes durante la noche de este 22 de junio, durante la que se espera cielo nublado y condiciones para lluvias ligeras en el centro y sur de la Ciudad de México.

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cehr