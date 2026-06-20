Localizan sin vida a joven arrastrada por la corriente del Río Santa Catarina en Guadalupe

Luego de las fuertes lluvias de ayer en la zona metropolitana de Monterrey, elementos de rescate de distintas corporaciones localizaron esta mañana el cuerpo sin vida de Mariana Guadalupe Quiroga, la joven de 27 años de edad que permanecía desaparecida tras ser arrastrada junto con su automóvil por las severas corrientes pluviales registradas en este municipio.

El lamentable hallazgo se efectuó en una zona de difícil acceso e inestable en las inmediaciones del Río Santa Catarina, cerca de un sector industrial contiguo a la autopista a Reynosa.

De acuerdo con los reportes oficiales, la ubicación de la víctima fue posible gracias al despliegue y apoyo de unidades aéreas que sobrevolaban el área crítica del cauce, el cual se vio gravemente afectado por el temporal que azotó a la región durante el viernes.

🚨Protección Civil de Nuevo León informó la localización sin vida de Mariana Guadalupe Quintero, luego de haber sido arrastrada por la corriente del río Santa Catarina en hechos ocurridos en el municipio de Guadalupe. pic.twitter.com/G1u2iLLioR — Azucena Uresti (@azucenau) June 20, 2026

La emergencia se detonó la tarde de ayer, cuando Mariana viajaba acompañada de un hombre identificado como Cristofer a bordo de un vehículo compacto tipo Matiz. Al transitar cerca de la intersección de la avenida Día del Empresario y el bulevar Miguel de la Madrid, una repentina y violenta crecida de agua provocada por el diluvio sorprendió a los tripulantes, arrastrando la unidad hacia la corriente.

Si bien el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios para ponerse a salvo, las turbulentas aguas le impidieron auxiliar a la joven, perdiéndola de vista en cuestión de segundos.

Ayer por la tarde, brigadas de auxilio lograron ubicar el vehículo atascado entre la corriente, confirmando desde ese momento que se encontraba vacío, lo que obligó a desplegar un operativo de rastreo inmediato en toda la periferia.

La búsqueda en campo tuvo que ser suspendida momentáneamente durante las últimas horas del viernes debido a las peligrosas condiciones meteorológicas y el incremento de la fuerza de la corriente tras el azote pluvial.

No obstante, en punto de las 6:00 am de este sábado, un contingente integrado por más de 50 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Bomberos de Guadalupe y personal operativo de Protección Civil del Estado y del municipio reanudaron las labores de localización.

Un portavoz del operativo detalló la manera en que se coordinaron los esfuerzos institucionales durante la mañana, “hoy desde muy temprano nos acompaña también la SEDENA [Defensa], Bomberos de Guadalupe, Protección Civil de Guadalupe y, bueno, por el apoyo también de los compañeros vía aérea”.

“Lamentablemente encontramos el cuerpo de la persona que estábamos buscando. Coincide con las características y ya empezamos (las labores)... lo principal que preocupa es extraer este cuerpo”, dijo la autoridad de rescate.

Tras la confirmación visual desde el helicóptero, el personal se concentró en el punto para iniciar las maniobras complejas de extracción física del cadáver, dadas las condiciones fangosas y de alta inestabilidad del terreno circundante al río.

Al lugar acudieron también peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar las diligencias de ley y proceder con el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Ante este trágico suceso, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar zonas inundadas y abstenerse de intentar cruzar corrientes pluviales o pasos a desnivel que representen un riesgo para la vida en toda la entidad.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL