Alerta en 29 estados: CNPC llama a extremar precauciones ante lluvias intensas este fin de semana

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhorta a la población a reforzar las medidas de autocuidado debido al pronóstico de lluvias de alta intensidad que afectarán a gran parte del territorio nacional durante este fin de semana.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de ondas tropicales con canales de baja presión provocará tormentas acompañadas de descargas eléctricas y la probable caída de granizo en 29 entidades del país.

Las autoridades informaron que las regiones más afectadas serán el este de Nayarit, el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, donde se esperan lluvias intensas con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

Asimismo, se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del norte, occidente y sur como Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por su parte, el Valle de México, Puebla, Veracruz e Hidalgo registrarán intervalos de chubascos con lluvias fuertes.

#ComunicadoCNPC



CNPC exhorta a la población a reforzar medidas de autocuidado por intensas lluvias durante este fin de semana



✔️El sábado se prevén lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Zacatecas; así como lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis… pic.twitter.com/hQQlC8goKT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 20, 2026

Recomendaciones

Ante el riesgo inminente de inundaciones, deslaves y accidentes, la CNPC emitió las siguientes recomendaciones para la ciudadanía:

No cruzar zonas de riesgo: Se solicita evitar por completo el paso en ríos, arroyos, vados y zonas bajas, advirtiendo que las corrientes de agua pueden arrastrar personas y vehículos.

Atención a laderas: Familias que habiten en zonas altas o laderas inestables deben vigilar su entorno e identificar las rutas de evacuación hacia los refugios temporales locales.

Refugio ante tormentas eléctricas: Se insta a la población a resguardarse en espacios interiores seguros y evitar permanecer bajo árboles o estructuras endebles.

Limpieza de infraestructura: Mantener limpios los frentes de las viviendas y las alcantarillas libres de basura para agilizar el flujo del agua.

Las autoridades recuerdan que “la prevención es nuestra mejor herramienta” y piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar de inmediato las indicaciones de los cuerpos de emergencia locales.

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MSL