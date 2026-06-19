Colapsan vialidades en Monterrey tras intensa tormenta y lluvias torrenciales

Fuerte tormenta eléctrica acompañada de granizo y rachas de viento severas provocó esta tarde un colapso generalizado en la infraestructura urbana del Área Metropolitana de Monterrey.

El temporal transformó las principales avenidas en ríos transitables, provocó el derrumbe de techos en comercios y viviendas, y obligó a la suspensión inmediata del Fan Fest de la Copa del Mundo 2026 en el Parque Fundidora.

Las fuertes lluvias, iniciaron con fuerza después de las 14:00 horas, tomó por sorpresa a miles de ciudadanos, dejando un saldo de caos vial y cuantiosos daños materiales.

Reportan pavimento dañado en un tramo del parque lineal de Constitución tras las lluvias en #Monterrey pic.twitter.com/1twVmKfJbA — Nelson Valdez (@nelvaldez) June 20, 2026

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Las inundaciones repentinas paralizaron la circulación en los municipios de Monterrey, San Nicolás y Escobedo. Los pasos a desnivel y las vialidades bajas se convirtieron rápidamente en zonas intransitables, obligando a los elementos de Movilidad a implementar cierres de emergencia.

Entre los puntos más críticos reportados se encuentran:

Cierres totales en los cruces de Ruiz Cortines y Gonzalitos, Fidel Velázquez y Copán, así como en los carriles exprés de Morones Prieto a la altura de Félix U. Gómez.

En el cruce de las avenidas Morones Prieto y Revolución, el nivel del agua ascendió de tal forma que decenas de automovilistas se vieron obligados a circular en contraflujo para evitar ser arrastrados.

#AHORA Colapsa techo de tienda de conveniencia en el centro de Mty



La infraestructura de una tienda @7_ElevenEleven sufrió por las lluvias registradas y el techo de dicho establecimiento colapsó dejando estas imágenes desastrosas. #NuevoLeon #Lluvias #Monterrey @pc_mty pic.twitter.com/sLTX6PCnvj — El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) June 19, 2026

Cancelan el Fan Fest del Mundial en Fundidora

La expectativa de los aficionados locales y extranjeros por disfrutar de la jornada mundialista se vio truncada por el clima. Desde temprana hora, cientos de personas se habían congregado en el Parque Fundidora para el Fan Fest oficial de la FIFA, que contemplaba la transmisión de tres partidos del Mundial y la presentación musical del Grupo Costumbre.

Sin embargo, las intensas rachas de viento y la caída de granizo obligaron a los guardias del Acceso 4 a cerrar las puertas de golpe, mientras los asistentes huían corriendo para buscar refugio.

Minutos más tarde, el comité organizador lanzó un comunicado oficial suspendiendo todas las actividades programadas para el día debido a las condiciones de riesgo extremo dentro del parque.

🔴#AHORA Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, el FIFA Fan Festival permanecerá cerrado este viernes 19 de junio. pic.twitter.com/hFga0bTYIq pic.twitter.com/LSlVDdeWDa — Azucena Uresti (@azucenau) June 19, 2026

Frente al Parque Fundidora, el viento desprendió la estructura de la fachada de una llantera, la cual cayó directamente sobre un poste de concreto y un transformador de la CFE, desatando cortocircuitos y dejando sin luz a los sectores aledaños.

En la colonia Hacienda de Santa Catarina, la humedad venció el techo del segundo piso de una vivienda, donde elementos de Protección Civil rescataron a una mascota atrapada entre los escombros. En Guadalupe, un árbol centenario cayó con fuerza aplastando tres vehículos estacionados.

Las autoridades de Protección Civil del Estado informaron que se mantienen en alerta permanente, ya que el pronóstico meteorológico advierte que las condiciones de tormenta eléctrica y potencial de granizo continuarán vigentes durante las próximas 48 horas.

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MSL