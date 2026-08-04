Mara Lezama atrae primer gran proyecto de nearshoring médico al Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó la firma del acuerdo estratégico durante su gira de trabajo por territorio estadounidense.

Cancún se consolida como un polo de desarrollo económico y salud de vanguardia con la llegada de una inversión superior a los 4.5 mil millones de pesos (270 millones de dólares). Este capital impulsará el primer gran proyecto de nearshoring médico en el sur de México, prometiendo la creación de cientos de empleos bien remunerados y servicios de alta especialidad para la región.

La iniciativa, liderada por la gobernadora Mara Lezama, busca diversificar la economía de Quintana Roo y atraer pacientes de Estados Unidos, fortaleciendo el turismo médico y estableciendo un nuevo clúster de salud en el Distrito Financiero y Tecnológico de la ciudad.

El Premier Medical Destination Center (PMDC), desarrollado por el grupo internacional Mayan Healthcare Design, ofrecerá servicios especializados en áreas como neurocirugía, enfermería avanzada, ingeniería biomédica, investigación y nutrición clínica. Este centro transformará a Cancún en un hub internacional para la atención médica de alta complejidad.

Como parte de esta alianza estratégica, Cancún también albergará la sede de Mission Brain, una fundación dedicada a la neurocirugía de alta especialidad. Esto permitirá impulsar la investigación científica, la inteligencia artificial y la formación de talento local, con un enfoque en soluciones de alto impacto social para pacientes vulnerables.

El compromiso internacional concretado en Orlando, Florida, fortalece los lazos de cooperación en salud pública entre México y Estados Unidos. ı Foto: Especial.

La gobernadora Mara Lezama destacó la importancia de esta inversión: “Queremos seguir creciendo para que este hub se convierta en un éxito a corto, mediano y largo plazo. Esto se traduce en prosperidad compartida, en generación de empleos bien remunerados, en servicios de talla internacional y una derrama económica importantísima para Quintana Roo”.

El nearshoring médico representa una oportunidad clave para México, aprovechando su cercanía geográfica con Estados Unidos y la calidad de sus profesionales de la salud. Este modelo atrae inversiones y pacientes que buscan tratamientos especializados a costos competitivos, generando un ecosistema de crecimiento para hospitales, farmacéuticas y empresas de dispositivos médicos.

La firma de este Memorándum de Entendimiento se concretó en Orlando, Florida, durante una gira de trabajo de la mandataria estatal, subrayando el interés de Quintana Roo por atraer capital extranjero y posicionarse en el mapa global de la salud. Con este paso, Cancún no solo refuerza su liderazgo en el turismo tradicional, sino que abre una nueva y prometedora vertiente económica que beneficiará directamente a sus habitantes y consolidará su infraestructura de servicios de salud a nivel mundial.

🏥✍🏽 Firmamos un Memorándum de Entendimiento con Mayan Healthcare Design, junto al Dr. Roberto Cervera, Copresidente del Consejo de Mission Brain y representante del grupo médico, para impulsar el primer gran proyecto de nearshoring médico en el Distrito Financiero y Tecnológico… pic.twitter.com/TbhdeHkXnq — Mara Lezama (@MaraLezama) August 4, 2026

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JVR