Chihuahua refuerza seguridad: Maru Campos equipa policías del sur

La Gobernadora Maru Campos encabezó la distribución de parque vehicular y uniformes oficiales para las corporaciones policiales de la región.

La gobernadora Maru Campos entregó equipamiento crucial, incluyendo patrullas, cuatrimotos y mil 330 uniformes, a las policías municipales de seis localidades del sur de Chihuahua, desde el Subcentro Centinela de Parral. Esta acción busca fortalecer las capacidades operativas y mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva en la región, beneficiando directamente a municipios como Balleza, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Santa Bárbara, Satevó y Parral.

La inversión en seguridad ya muestra resultados tangibles. Desde 2021, la administración estatal ha logrado una disminución del 44 por ciento en la incidencia delictiva general y un 20 por ciento en el delito de homicidio doloso en Chihuahua. Estos datos subrayan el impacto directo de las estrategias implementadas para proteger a la ciudadanía.

“En Chihuahua, hemos elegido construir un gobierno que fortalece a sus instituciones y acompaña a quienes protegen la vida de los chihuahuenses, para que juntos construyamos la paz”, afirmó la gobernadora Campos. Su mensaje enfatiza el compromiso estatal con la seguridad ciudadana, más allá de las competencias federales.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del Subcentro Centinela ubicado en el municipio de Parral, Chihuahua. ı Foto: Especial.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, destacó la importancia de estas acciones. “Hoy vemos hechos, acciones y herramientas que permiten retirar armas de fuego, drogas y disminuir el número de homicidios”, señaló, reconociendo el respaldo sin precedentes a las corporaciones policiales.

Por su parte, Salvador Calderón, presidente municipal de Parral, agradeció el apoyo en nombre de sus homólogos. “La seguridad se respalda con hechos, no con discursos, y hoy la Gobernadora está saldando una deuda histórica con una de las corporaciones más nobles”, manifestó.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia. Desde 2021, el Gobierno del Estado ha canalizado 365 millones de pesos mexicanos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con el fin de dignificar y equipar a los elementos que resguardan a la ciudadanía en los 67 municipios de la entidad.

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JVR