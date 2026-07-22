Anuncia GKN Aerospace expansión de su planta en Chihuahua

Al centro de la imagen la Gobernadora constitucional de Chihuahua.

GKN Aerospace ha puesto en operación un edificio adicional en su sitio de fabricación en Chihuahua, México, consolidando el impulso de su histórica expansión de instalaciones de julio de 2024.

La ampliación de la huella del sitio fortalece aún más la integración de tecnologías avanzadas de defensa y aviación comercial en la región, reafirmando la posición de Chihuahua como un centro aeroespacial multi-tecnológico de primer nivel.

El edificio adicional respaldará el crecimiento continuo de las actividades de Sistemas de Interconexión de Cableado Eléctrico (EWIS) en el sitio. La integración de estos sistemas eléctricos avanzados, junto con la experiencia existente en estructuras compuestas y metálicas, permite a GKN Aerospace responder a la creciente demanda en toda Norteamérica.

“Esto marca un paso importante en el desarrollo continuo de nuestras operaciones en México,” dijo Enrique Alatorre, Vicepresidente Senior de EWIS de GKN Aerospace.

“Al poner en operación este edificio adicional en Chihuahua y ampliar nuestras capacidades de EWIS junto con nuestra probada producción de aeroestructuras, estamos en posición de ofrecer soluciones integradas directamente a nuestros clientes norteamericanos. Esta inversión resalta nuestra confianza en la mano de obra de clase mundial de Chihuahua, su infraestructura competitiva y su papel estratégico en impulsar el futuro del vuelo sostenible.”

El desarrollo del sitio continúa con el pleno respaldo del gobierno local y se suma a los más de 200 empleos especializados en ingeniería, procesos especializados y producción asociados con la expansión de 2024.

La capacidad adicional ayudará a optimizar los tiempos de entrega para el negocio principal de Nivel 1 (Tier-1) y los programas de aviación civil, incluidas las asociaciones de manufactura de largo plazo con Gulfstream, Airbus y Honda Aircraft.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, declaró:

“El crecimiento continuo de GKN Aerospace reafirma la posición de Chihuahua como socio estratégico para la industria aeroespacial global. La confianza que empresas de clase mundial depositan en nuestro estado refleja el talento de nuestra fuerza laboral, nuestro entorno de negocios competitivo y un gobierno comprometido con impulsar la inversión y la innovación. Continuaremos trabajando de la mano con GKN Aerospace para crear las condiciones para el crecimiento a largo plazo, empleos de alto valor y las tecnologías que darán forma al futuro de la aviación.”

GKN Aerospace es un líder global multi-tecnológico en la industria aeroespacial y de defensa, especializado en el desarrollo y entrega de aeroestructuras y sistemas de motor de vanguardia.

Sus productos, sistemas y servicios son parte integral del 90 por ciento de las principales aeronaves actuales. Estos abarcan desde helicópteros, jets ejecutivos, aviones de pasajeros y vehículos de movilidad aérea avanzada, hasta plataformas militares no tripuladas y aviones de combate de última generación.

Su compromiso con la innovación y la tecnología de vanguardia se refleja en la aplicación de compuestos ligeros, fabricación aditiva, sistemas de interconexión de cableado eléctrico y sistemas de motor pioneros, reduciendo tanto el peso como el costo en las aeronaves y motores actuales.

GKN Aerospace está a la vanguardia de la tecnología sostenible, desarrollando soluciones innovadoras para lograr un vuelo libre de emisiones. Sus centros tecnológicos globales colaboran con socios de la industria en todo el mundo para acelerar el desarrollo de tecnologías pioneras, incluida la propulsión a base de hidrógeno y el vuelo totalmente eléctrico.

Con operaciones en 12 países, GKN Aerospace emplea a una fuerza laboral de 16,000 empleados en más de 30 ubicaciones. GKN Aerospace tiene ventas globales de £3,600 millones y cotiza bajo el nombre de su empresa matriz, Melrose Industries PLC (LSE:MRO).

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FGR