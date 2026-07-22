Maru Campos se reúne con representantes de Embraer en Feria Aeroespacial Farnborough 2026

La gobernadora Maru Campos se reunió con representantes de la empresa Embraer durante la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, a fin de conocer y sumarse al plan de desarrollo de la compañía en Chihuahua.

En el encuentro se establecieron canales de comunicación estratégicos, que permitirán a la empresa acceder a incentivos, agilizar sus procesos en las cadenas de suministro y tener certeza jurídica, lo que se traducirá en una mayor cantidad de empleos.

Esto, luego de que el pasado 1 de julio del 2026 la trasnacional adquirió el 50 por ciento de la participación de Safran en la planta industrial EZ AIR que opera en Chihuahua capital y se convirtió en la accionista mayoritaria.

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“Estamos listos con infraestructura industrial, servicios y talento especializado que respalde la expansión de sus capacidades y operaciones actuales”, manifestó Maru Campos a los ejecutivos durante la reunión.

La representación de la compañía estuvo encabezada por Roberto De Deus Chaves, vicepresidente Ejecutivo de Compras Globales y Cadena de Suministro; Bruna Wilbert, directora de Compras; João Pedro Taborda, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales; y Andreza De Souza Alberto, vicepresidenta de Personal, ESG y Comunicación Corporativa.

“Tengan la certeza de que Chihuahua ofrece seguridad jurídica y un entorno estable para las inversiones de largo plazo, un aspecto especialmente relevante en el contexto actual del T-MEC”, enfatizó la Mandataria, quien estuvo acompañada por el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández.

Embraer es el tercer fabricante de aviones civiles más grande del mundo y, tras adquirir el 100 por ciento de EZ AIR en Chihuahua, se consolidó como el único en México en manufacturar la totalidad de componentes de cabinas.

Esto posiciona al estado como líder del sector a nivel nacional y como un referente de certidumbre para inversionistas a nivel internacional.

En cuanto a economía local y competitividad, Embraer genera mil 100 empleos en beneficio de las familias chihuahuenses, cifra que podría expandirse conforme al plan de desarrollo del conglomerado brasileño.

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FGR