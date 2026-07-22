Asesinan al presidente municipal de Temoac, Morelos

El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero fue asesinado dentro de las instalaciones de la presidencia municipal luego de que un grupo armado entrara al inmueble y le disparara en repetidas ocasiones al edil.

La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó sobre la agresión cometida en contra del alcalde, y el despliegue de un operativo de seguridad tanto en Temoac como en municipios aledaños.

“Se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del presidente municipal de esa localidad”, se expresó de manera breve a través de un mensaje colocado en redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación en torno al ataque en contra del presidente municipal de Temoac.

#AlMomento | Se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en #Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del presidente municipal de esa localidad. Seguiremos informando por las vías institucionales. — Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Morelos (@MesaCSPMor) July 22, 2026

Añadió que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo sin vida en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.

Explicó, al igual que la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad que se desplegó el operativo con el fin de dar con los responsables sin dar más detalle hasta el momento del caso.

A través de un comunicado el Gobierno del Estado de Morelos condenó el ataque en contra de Lavín Romero, y reiteró el compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades competentes.

Además, informó que se dará seguimiento a las investigaciones que realiza la FGE con el finde esclarecer e identificar a los responsables del asesinato del presidente municipal.

“Se mantiene la coordinación permanente entre las autoridades federales, estatales y municipales, a través de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, donde se da seguimiento a este caso y fortalecen las acciones para preservar el orden y la gobernabilidad”, se lee en el comunicado.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como a evitar la difusión de noticias no verificadas que puedan generar desinformación sobre el caso.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín… pic.twitter.com/QSmjaSQoh9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 22, 2026

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LMCT