Despliega CEPC de Chihuahua operativo preventivo en el Ultramaratón de los Cañones

Con el objetivo de garantizar la seguridad de competidores, acompañantes y espectadores del Ultramaratón de los Cañones 2026, la Coordinación Estatal de Protección Civil en Chihuahua (CEPC) desplegó un operativo de prevención y auxilio en las distintas rutas y sedes del evento.

Desde la madrugada, personal de la dependencia comenzó las labores estratégicas en el municipio de Guachochi.

Ante las condiciones geográficas de la Sierra Tarahumara, se instalaron vehículos todo terreno tipo Ranger Polaris con un paramédico certificado y equipo de primeros auxilios para atender cualquier eventualidad.

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Asimismo, permanece lista la tripulación de paramédicos de vuelo para brindar apoyo en caso de una evacuación aeromédica o un rescate a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Además, en la zona se encuentran inspectores estatales para revisar los comercios e instalaciones temporales, así como las medidas de seguridad en los puestos de alimentos y en las áreas destinadas al uso de pirotecnia.

La dependencia indicó que trabajarán de manera coordinada con las corporaciones de seguridad estatales y locales, a fin de redoblar esfuerzos para atender incidentes a la brevedad.

Las autoridades exhortaron a atletas y asistentes a seguir las indicaciones del personal de Protección Civil, mantenerse hidratados y ubicar los módulos de atención médica distribuidos a lo largo del circuito.

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FGR