Reemplacamiento Edomex 2026: Precio para moto, requisitos y fechas límite

Los motociclistas del Estado de México que deban renovar sus placas este 2026 aún están a tiempo de realizar el reemplacamiento, un trámite obligatorio que busca mantener actualizado el padrón vehicular y evitar problemas administrativos o sanciones.

El programa permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y contempla un calendario escalonado conforme al último dígito de la placa.

Además del costo del trámite, las autoridades establecieron los documentos que deberán presentar los propietarios de motocicletas para obtener las nuevas láminas.

Con el objetivo de reducir los accidentes viales, la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, encabezó la entrega de cascos certificados a repartidores en motocicleta. ı Foto: Freepik

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento para moto en Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el costo del reemplacamiento para motocicletas es de 864 pesos, mientras que para automóviles particulares el trámite asciende a mil 161 pesos.

Requisitos para cambiar las placas de una motocicleta

Para realizar el trámite será necesario contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio en el Estado de México.

Documento que acredite la propiedad de la motocicleta (factura o documento equivalente).

Placas anteriores o documento que justifique su baja o extravío, según corresponda.

Comprobante de pago del trámite.

Las autoridades recomiendan verificar previamente que no existan adeudos vehiculares antes de iniciar el proceso.

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¡Tienes hasta el 31 de agosto! pic.twitter.com/Hl2Z8MK8AV — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 2, 2026

Fechas límite del reemplacamiento 2026

El calendario oficial para realizar el trámite inició el pasado abril para terminar en agosto, esto de acuerdo con la terminación de la placa:

Abril: placas terminadas en 1 y 2.

Mayo: 3 y 4.

Junio: 5 y 6.

Julio: 7 y 8.

31 de Agosto: 9 y 0.

La fecha límite para concluir el trámite es el 31 de agosto de 2026.

¿Qué motos deben reemplacar?

El programa aplica para las motocicletas con placas expedidas en 2021, cuya vigencia concluye este año, así como para aquellas con placas de años anteriores que no realizaron la renovación cuando les correspondía.

Las placas mexiquenses tienen una vigencia de cinco años.

¿Qué pasa si no realizas el trámite?

No renovar las placas dentro del periodo establecido puede generar consecuencias como:

Multas de tránsito.

Restricciones para realizar otros trámites vehiculares.

Imposibilidad de verificar la unidad.

Riesgo de sanciones administrativas por portar placas vencidas.

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MSL