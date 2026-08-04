Familias de Hidalgo tendrán más oportunidades con expansión de Zona Metropolitana del Valle de México

El Gobernador del Estado, Julio Menchaca Salazar, impulsó la incorporación estratégica de municipios hidalguenses en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Miles de familias en siete municipios de Hidalgo verán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se expande, integrando a estas comunidades para impulsar infraestructura, empleo y servicios. Esta decisión, impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, busca mejorar la calidad de vida en la región.

La incorporación de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec, que se suman a Tizayuca, consolida la presencia de ocho municipios hidalguenses dentro de la principal zona económica, social y urbana del país. Este movimiento estratégico busca fortalecer la planeación conjunta entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno de México, Edna Elena Vega Rangel, calificó como “histórica la recuperación del Consejo Metropolitano tras casi tres décadas”. Subrayó que esta nueva conformación de la ZMVM, que agrupa a 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo, uno de Morelos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, permitirá una coordinación permanente para construir un programa integral de ordenación metropolitana.

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Esta integración es clave para atender retos comunes en materia de movilidad, gestión del agua, ordenamiento territorial, infraestructura, sostenibilidad ambiental y crecimiento urbano. Además, facilitará el acceso a mecanismos de financiamiento para proyectos estratégicos de infraestructura verde y azul, cruciales para el desarrollo regional sostenible.

La reunión interinstitucional contó con el respaldo directo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. ı Foto: Especial.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, se aprobaron por unanimidad los acuerdos que darán sustento a esta nueva etapa de coordinación. El gobernador Julio Menchaca respaldó la expansión de este organismo, destacando el trabajo coordinado con el Gobierno de México y las entidades que integran esta región.

La sesión contó con la participación de las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de Morelos, Margarita González Saravia Calderón, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y otras autoridades federales. Su presencia resalta el compromiso interinstitucional para fortalecer una agenda común.

Con esta expansión, Hidalgo consolida su posición como un actor estratégico en el desarrollo metropolitano del centro del país. La visión es clara: generar mayores oportunidades de inversión, infraestructura y bienestar para miles de familias, promoviendo un futuro más próspero y organizado para sus habitantes.

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JVR