Nuevo León fabrica primer vehículo eléctrico Kia EV3

El Gobernador del Estado, Samuel García, encabezó el evento de presentación de la nueva línea de producción sustentable.

México da un paso significativo hacia la movilidad sostenible con la fabricación de su primer vehículo eléctrico, el KIA EV3. Producido en Pesquería, Nuevo León, este modelo marca un hito para la industria automotriz nacional y posiciona a la entidad como centro clave de electromovilidad.

La llegada del EV3 no solo representa la producción de un nuevo automóvil, sino que también viene acompañada de la primera red nacional de recarga eléctrica de KIA en el país, facilitando su adopción.

Este lanzamiento es resultado de una nueva inversión de KIA de 649 millones de dólares, equivalentes a más de 11 mil millones de pesos mexicanos, destinada a expandir sus operaciones en Pesquería. Esta inyección de capital refuerza el desarrollo económico y tecnológico del país.

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Durante la presentación, el Gobernador Samuel García destacó la importancia del proyecto. “Este producto será un éxito. Es un símbolo de futuro y electromovilidad. Nuevo León es punta de lanza en industria, empleo y creatividad”, afirmó.

La planta de KIA en Pesquería, Nuevo León, ha sido reconocida con el “Gold Plant Quality Award 2026” por J.D. Power, máximo galardón a la calidad de manufactura en la región. Este reconocimiento subraya la excelencia operativa que ahora impulsa la electromovilidad mexicana.

La empresa automotriz KIA anunció un paquete de inversión por 649 millones de dólares para expandir sus capacidades en México. ı Foto: Especial.

Para fortalecer el ecosistema de proveedores, el gobierno de Nuevo León ha ofrecido 220 hectáreas frente a las instalaciones de KIA y Ternium en Pesquería. El Gobernador García explicó que buscan proporcionar espacios de diversos tamaños a los proveedores de electromovilidad, consolidando así un polo industrial.

Este proyecto no solo impulsa la manufactura avanzada, sino que también genera empleos y desarrolla proveedores locales, consolidando la cadena de valor automotriz en la región.

La develación del KIA EV3 representa un momento histórico para la industria automotriz nacional, al ser el primer vehículo eléctrico producido por la marca en México y el primero de su tipo fabricado en Nuevo León, con miras a su exportación.

La operación de KIA en Pesquería, que inició hace una década, acumula una inversión cercana a los 4 mil millones de dólares, equivalentes a unos 68 mil millones de pesos mexicanos. Genera 16 mil empleos directos y más de 80 mil indirectos, reafirmando su papel como una de las plantas automotrices más relevantes del continente.

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JVR