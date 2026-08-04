Invitan a visitar el Nuevo Parque en NL Cerro Prieto y disfrutar la naturaleza de Linares

Para quienes buscan una escapada rodeada de naturaleza, descanso y actividades al aire libre, el Nuevo Parque Estatal Cerro Prieto se consolida como una opción para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Ubicado en el municipio de Linares, a un costado de la Presa Cerro Prieto, uno de los embalses más importantes del estado, este espacio público ofrece una experiencia ideal para la recreación familiar, el turismo de naturaleza y la pesca deportiva.

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, invita a locales y visitantes a recorrer este destino, que ahora cuenta con ampliación de áreas de descanso, nueva señalética y repoblación de lobina negra en el embalse.

Durante su visita al parque, el Gobernador recorrió el área de palapas rehabilitadas, el corredor gastronómico y convivió con integrantes del club de pescadores, donde destacó que el estado trabaja en el mejoramiento de sus espacios recreativos para fomentar el turismo local, nacional e internacional.

“Estamos haciendo un esfuerzo por activar el turismo; ya se acabó el Mundial, pero eso no significa que lleguen foráneos, que vengan extranjeros. Los queremos invitar a pescar, que haya muchos torneos”, expresó el Gobernador Samuel García.

Con la ampliación de la infraestructura, el parque mejora las condiciones para que las familias permanezcan más tiempo y disfruten con mayor comodidad. La intervención permitió pasar de 28 a 48 espacios techados, aumentando la capacidad de 168 a 288 visitantes simultáneos en áreas sombreadas, lo que representa un crecimiento de 71.4 por ciento en las zonas de servicio.

Además, la instalación de un nuevo tótem de identidad fortalece la imagen del parque y mejora la experiencia de bienvenida de quienes llegan a este destino natural de Nuevo León.

Uno de los principales atractivos es la pesca deportiva. Con la repoblación de lobina negra, el Nuevo Parque Estatal Cerro Prieto busca atraer a clubes especializados, visitantes y familias interesados en disfrutar de actividades recreativas en torno a la presa.

El Gobernador también destacó que las presas de Nuevo León se encuentran listas para recibir a visitantes y aficionados a la pesca, además de señalar que las condiciones de seguridad del estado permiten seguir impulsando el turismo en sus distintos destinos naturales.

Con sus áreas sombreadas, espacios para la convivencia, corredor gastronómico, actividades de pesca y contacto con la naturaleza, el Nuevo Parque Estatal Cerro Prieto se suma a la oferta turística de Nuevo León como un destino para visitar, descansar y disfrutar durante todo el año.

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