Ante miembros de la Orlando Chamber of Commerce, Mara Lezama presenta el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún

Orlando, Florida.- — Con integrantes de la Orlando Chamber of Commerce, uno de los organismos empresariales más influyentes del centro de Florida, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó un desayuno de trabajo donde presentó el proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún como una plataforma para atraer inversión, impulsar la innovación y diversificar el desarrollo económico de Quintana Roo, para el bienestar y la prosperidad compartida de las y los quintanarroenses.

La Gobernadora expuso las ventajas competitivas de Quintana Roo y el potencial del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún que impulsa un nuevo modelo de desarrollo económico sustentable, orientado en la innovación y tecnología. Durante el encuentro, los representantes de las empresas asistentes, comentaron sus inquietudes en diversos temas, como el tratamiento que lleva el Caribe Mexicano en el combate contra el sargazo, avances en materia de seguridad, la expectativa de inversión, los incentivos fiscales y las bondades competitivas del Distrito Financiero.

La Orlando Chamber of Commerce, fundada en 1913 y presidida por Scott Matthews, agrupa a más de dos mil empresas de sectores como turismo, tecnología, construcción, bienes raíces, salud, logística, comercio y servicios profesionales, convirtiéndose en un aliado clave para fortalecer vínculos comerciales e impulsar nuevas oportunidades de inversión.

Además de ser el destino turístico más visitado de Estados Unidos, con más de 75 millones de visitantes al año, Orlando se ha consolidado como un importante centro de negocios internacionales, lo que otorga un valor estratégico a la promoción del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún ante su comunidad empresarial.

En el evento, el cónsul de México en Orlando, Iván. H. Pliego Moreno acompañó a la gobernadora Mara Lezama y presentó a los diversos integrantes de la Cámara; asimismo el secretario de Turismo, Bernardo Cueto, señaló las ventajas competitivas que representa el estado en materia turística. En el encuentro, también estuvo presente Javier Olvera, presidente del Consejo Coordinadora Empresarial del Caribe, así como integrantes de la delegación del Estado.

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