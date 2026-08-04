En riesgo, mayoría morenista en San Lázaro

La ambición legislativa de Morena por alcanzar una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados al inicio del sexenio para minimizar, cuando no anular a la oposición, empieza a tener consecuencias ante el riesgo de que su discutible mayoría en San Lázaro quede a tal grado desmantelada, que el líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, pidió a la dirigencia de ese partido no obligar a sus integrantes, que buscarán reelegirse en 2027, a dejar sus curules en San Lázaro y no aplicarles las mismas reglas que a los aspirantes a gobernadores.

La “respetuosa” petición del zacatecano a Ariadna Montiel y a Citlalli Hernández, que están al mando de ese Movimiento-partido, es porque será imposible llamar a los suplentes como propietarios, porque de los 253 que eran, 41 andan ya en campaña como “coordinadores territoriales de la 4T” en sus distritos, cuyo número, dijo, seguramente aumentará en los próximos meses y podría convertirse en un serio obstáculo para la aprobación de la nutrida agenda legislativa en el período de sesiones que se inicia el 1.º de septiembre.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Aspirantes seleccionados a ingresar a licenciaturas en la UNAM, que pasaron el examen virtual y ganaron su acceso, rechazan presentarse al anunciado examen de control. Junto con padres de familia, bloquearon la principal avenida de acceso a CU, al tiempo que criticaron el indignante proceder dilatorio de las autoridades de esa institución que, desde un principio, notó anomalías estadísticas y no fue sino hasta que hubo presión social, que hicieron algo.

Los lineamientos para las audiencias en radio y televisión no dejan de motivar críticas: por un lado, la dirigencia del PAN acusó a Morena de buscar el control de las redes sociales a través de ellos para reducir libertades, silenciar las críticas y la conversación pública en México. El senador emecista de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, presidente de la Comisión de Asuntos Digitales, alertó que “el gobierno de la 4Tserá juez y parte para regular los derechos de las audiencias”.

Tras dos meses y medio de que las instalaciones del Canal 11 del IPN fueran tomadas por un grupo de estudiantes, sin que la SEP se ocupara de lo ocurrido, ahora el titular de esa dependencia, Mario Delgado, señala que hubo daños al archivo histórico e inmueble y anuncia investigaciones y sanciones a los responsables.

Por más arrestos que haya de “generadores de violencia” en Sinaloa, ésta sigue imparable en ese estado: el joven estudiante Julio César Arredondo Bojórquez, que al mismo tiempo trabajaba en una cafetería de Culiacán, desaparecido hace 12 días, fue asesinado y sus restos aparecieron bajo un puente en esa capital.