• Impunidad rampante

Y fue de Jardines del Pedregal de donde nos buscaron ayer para informar que ya abrió de nuevo la escuela de ballet Dancerina Studio, la misma que, se ha informado en estas páginas, opera de manera irregular, al grado de que ya hasta le han impuesto suspensiones de actividades. Vaya forma de burlar a la autoridad de la Ciudad de México y de la alcaldía Alvaro Obregón, nos comentan, a propósito de lo que ocurre en el inmueble con el número 240 de la calle Nubes. Apenas en junio pasado se conoció que por carecer de permiso de uso de suelo y, por supuesto, de certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad a la escuela le impusieron sellos. Es sabido que los propietarios del inmueble han buscado con diversos litigios abrir su negocio. Pero también que la colonia tiene una vocación centralmente habitacional, por lo que un giro como el suyo provoca afectaciones, como ya lo hecho en el pasado, relacionadas, por ejemplo, con el tránsito adecuado en las calles. Nos dicen que si en el local abrieron a la mala, volverá a quedar patente que en la colonia sí puede imperar la impunidad. Uf.

• Suben calificación a Quintana Roo

Relevante, nos comentan, la mejora que otorgó la calificadora Moody’s a las finanzas del gobierno de Quintana Roo, al pasar su nota de A+.mx a AA-.mx. Además, se ha informado, se ajustó su perspectiva de positiva a estable. La entidad sube así un eslabón que, nos comentan, reconoce fundamentalmente tres elementos: la disciplina financiera, el incremento de los ingresos propios y el manejo responsable de los recursos. El resultado ocurre durante la administración de la morenista Mara Lezama, quien no ha dejado de recordar, por cierto, el buen desempeño que ha tenido el estado a su cargo en los últimos tres ejercicios fiscales, derivado de acciones de ordenamiento de las finanzas públicas. Con esta nueva evaluación, añadió la mandataria estatal, concluye el ciclo anual de revisiones de las principales agencias calificadoras, todas con datos positivos para Quintana Roo: de Standard & Poor’s (mxAA), de Fitch Ratings (A+(mex) y de HR Ratings (HR AA-). Ahí los datos duros.

• En CDMX, también baja de homicidios

Muchas miradas están puestas en el más reciente informe del Inegi sobre las defunciones por homicidios, porque el indicador confirma una reducción en el promedio nacional, pero señaladamente en 27 entidades. Y llama la atención, porque su metodología es distinta a la que se reporta a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esa lógica, nos piden no perder de vista que una de las entidades que tiene mayor relevancia en el indicador es la Ciudad de México. En este caso, la capital tuvo una reducción de asesinatos de 16.4 por ciento entre los años 2024 y 2025, al pasar de 978 a 817 casos, lo anterior ya en el periodo de gobierno de Clara Brugada. Estos resultados se ha informado, son parte de la estrategia de seguridad implementada en la capital del país, en la que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, juega un rol central. Las capacidades institucionales que ha ido generando la CDMX en los últimos años se conjugan en este caso con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

• Cátedra de libertades

Nos señalan que quien no puede abandonar la polémica por sus declaraciones en temas sensibles es la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien, en el ánimo de cerrar filas con el debate nacional encaminado a crear ciertos lineamientos para defender a las audiencias, se pronunció a favor de crear un padrón de periodistas. Y aunque nos dicen que la mandataria estatal sí aclaró su posición de que ese registro de comunicadores lo haga el propio gremio y no los gobiernos, llamó la atención que su opinión se perfiló hacia establecer “orden” en el ejercicio periodístico, algo que desde luego no dejó de levantar varias cejas, sobre todo porque hace no mucho Nahle declaró que en su estado existe la libertad de expresión “hasta con excesos” —¡vaya!—, al referirse a la relación de su administración con los medios de comunicación, una frase que desde luego también hizo ruido y muy estridente, cuando es una de las entidades donde las y los compañeros de la prensa se encuentran más vulnerados. Ahí la preocupación.

• Atentos

En medio del pulso alrededor de la crisis generada por presuntas trampas en el reciente proceso de admisión a licenciatura de la UNAM, nos señalan que este martes será clave, pues la máxima casa de estudios difundirá detalles, fechas y sedes —incluidas locaciones fuera de la Ciudad de México— para aplicar de manera presencial el examen de control que recomendó la comisión técnica el pasado viernes, para garantizar que el ingreso de la próxima generación de estudiantes sea legítimo. Este anuncio, nos hacen ver también, llega en un momento todavía tenso, pues ayer un grupo de aspirantes seleccionados acudió nuevamente a Ciudad Universitaria para externar su negación a esta prueba, por lo que habrá que estar pendientes de si los cerca de 58 mil jóvenes que estarán llamados a participar responden a la convocatoria o se mantienen en la línea de rechazo que han manifestado y que puede incluir una ola de amparos que tendrán que resolverse en tribunales.

• ¿Ya se decidió Colosio?

Cuentan que el senador naranja Luis Donaldo Colosio podría estar cerca de terminar de deshojar la margarita de si se apunta para buscar la candidatura de Nuevo León o la de su natal Sonora, inmerso en el doble perfilamiento en el que también lo metió el líder de su partido Jorge Álvarez Máynez. Aunque el legislador no ha dicho nada formal que aclare esta situación, nos explican que la próxima plenaria de diputados y senadores a la que convocó MC en Guaymas, Sonora, el 24 de agosto, podría ser la ocasión para que Colosio Riojas por fin se defina. Para algunos ya hay señales y antecedentes que indican que el hijo del excandidato presidencial termine por elegir Sonora, pues, nos recuerdan, por ahí de finales de febrero Luis Donaldo dejó ver para dónde está su norte: “Yo soy de Sonora. Aquí está mi familia y aquí está mi corazón”, dicen que reafirmó el exalcalde Monterrey ante estudiantes de la Universidad de Sonora, mismo campus en el que Colosio recibió con efusividad a Álvarez Máynez, a quien, por cierto, le dijo: “Bienvenido a tierra santa”. ¿Será?