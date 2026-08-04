• Impunidad rampante

Y fue de Jardines del Pedregal de donde nos buscaron ayer para informar que ya abrió de nuevo la escuela de ballet Dancerina Studio, la misma que, se ha informado en estas páginas, opera de manera irregular, al grado de que ya hasta le han impuesto suspensiones de actividades. Vaya forma de burlar a la autoridad de la Ciudad de México y de la alcaldía Alvaro Obregón, nos comentan, a propósito de lo que ocurre en el inmueble con el número 240 de la calle Nubes. Apenas en junio pasado se conoció que por carecer de permiso de uso de suelo y, por supuesto, de certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad a la escuela le impusieron sellos. Es sabido que los propietarios del inmueble han buscado con diversos litigios abrir su negocio. Pero también que la colonia tiene una vocación centralmente habitacional, por lo que un giro como el suyo provoca afectaciones, como ya lo hecho en el pasado, relacionadas, por ejemplo, con el tránsito adecuado en las calles. Nos dicen que si en el local abrieron a la mala, volverá a quedar patente que en la colonia sí puede imperar la impunidad. Uf.