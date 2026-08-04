En medio del pulso alrededor de la crisis generada por presuntas trampas en el reciente proceso de admisión a licenciatura de la UNAM, nos señalan que este martes será clave, pues la máxima casa de estudios difundirá detalles, fechas y sedes —incluidas locaciones fuera de la Ciudad de México— para aplicar de manera presencial el examen de control que recomendó la comisión técnica el pasado viernes, para garantizar que el ingreso de la próxima generación de estudiantes sea legítimo. Este anuncio, nos hacen ver también, llega en un momento todavía tenso, pues ayer un grupo de aspirantes seleccionados acudió nuevamente a Ciudad Universitaria para externar su negación a esta prueba, por lo que habrá que estar pendientes de si los cerca de 58 mil jóvenes que estarán llamados a participar responden a la convocatoria o se mantienen en la línea de rechazo que han manifestado y que puede incluir una ola de amparos que tendrán que resolverse en tribunales.