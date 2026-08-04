Cátedra de libertades

Nos señalan que quien no puede abandonar la polémica por sus declaraciones en temas sensibles es la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien, en el ánimo de cerrar filas con el debate nacional encaminado a crear ciertos lineamientos para defender a las audiencias, se pronunció a favor de crear un padrón de periodistas. Y aunque nos dicen que la mandataria estatal sí aclaró su posición de que ese registro de comunicadores lo haga el propio gremio y no los gobiernos, llamó la atención que su opinión se perfiló hacia establecer “orden” en el ejercicio periodístico, algo que desde luego no dejó de levantar varias cejas, sobre todo porque hace no mucho Nahle declaró que en su estado existe la libertad de expresión “hasta con excesos” —¡vaya!—, al referirse a la relación de su administración con los medios de comunicación, una frase que desde luego también hizo ruido y muy estridente, cuando es una de las entidades donde las y los compañeros de la prensa se encuentran más vulnerados. Ahí la preocupación.

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