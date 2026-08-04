Suben calificación a Quintana Roo

Relevante, nos comentan, la mejora que otorgó la calificadora Moody’s a las finanzas del gobierno de Quintana Roo, al pasar su nota de A+.mx a AA-.mx. Además, se ha informado, se ajustó su perspectiva de positiva a estable. La entidad sube así un eslabón que, nos comentan, reconoce fundamentalmente tres elementos: la disciplina financiera, el incremento de los ingresos propios y el manejo responsable de los recursos. El resultado ocurre durante la administración de la morenista Mara Lezama, quien no ha dejado de recordar, por cierto, el buen desempeño que ha tenido el estado a su cargo en los últimos tres ejercicios fiscales, derivado de acciones de ordenamiento de las finanzas públicas. Con esta nueva evaluación, añadió la mandataria estatal, concluye el ciclo anual de revisiones de las principales agencias calificadoras, todas con datos positivos para Quintana Roo: de Standard & Poor’s (mxAA), de Fitch Ratings (A+(mex) y de HR Ratings (HR AA-). Ahí los datos duros.