¿Ya se decidió Colosio?

Cuentan que el senador naranja Luis Donaldo Colosio podría estar cerca de terminar de deshojar la margarita de si se apunta para buscar la candidatura de Nuevo León o la de su natal Sonora, inmerso en el doble perfilamiento en el que también lo metió el líder de su partido Jorge Álvarez Máynez. Aunque el legislador no ha dicho nada formal que aclare esta situación, nos explican que la próxima plenaria de diputados y senadores a la que convocó MC en Guaymas, Sonora, el 24 de agosto, podría ser la ocasión para que Colosio Riojas por fin se defina. Para algunos ya hay señales y antecedentes que indican que el hijo del excandidato presidencial termine por elegir Sonora, pues, nos recuerdan, por ahí de finales de febrero Luis Donaldo dejó ver para dónde está su norte: “Yo soy de Sonora. Aquí está mi familia y aquí está mi corazón”, dicen que reafirmó el exalcalde Monterrey ante estudiantes de la Universidad de Sonora, mismo campus en el que Colosio recibió con efusividad a Álvarez Máynez, a quien, por cierto, le dijo: “Bienvenido a tierra santa”. ¿Será?