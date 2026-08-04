En CDMX, también baja de homicidios

Muchas miradas están puestas en el más reciente informe del Inegi sobre las defunciones por homicidios, porque el indicador confirma una reducción en el promedio nacional, pero señaladamente en 27 entidades. Y llama la atención, porque su metodología es distinta a la que se reporta a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esa lógica, nos piden no perder de vista que una de las entidades que tiene mayor relevancia en el indicador es la Ciudad de México. En este caso, la capital tuvo una reducción de asesinatos de 16.4 por ciento entre los años 2024 y 2025, al pasar de 978 a 817 casos, lo anterior ya en el periodo de gobierno de Clara Brugada. Estos resultados se ha informado, son parte de la estrategia de seguridad implementada en la capital del país, en la que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, juega un rol central. Las capacidades institucionales que ha ido generando la CDMX en los últimos años se conjugan en este caso con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.