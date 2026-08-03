PAN lanza estrategia contra despojos con red vecinal, cámaras y asesoría jurídica

Conferencia de prensa del PAN Ciudad de México sobre acciones contra el despojo, el 3 de agosto de 2026.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México presentó una estrategia para prevenir el delito de despojo, mediante la organización vecinal, la instalación de cámaras y luminarias, así como una red de abogados para brindar asesoría legal a personas afectadas.

En conferencia de prensa, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, y el diputado local Andrés Sánchez Miranda dieron a conocer el plan, con el que se busca fortalecer la prevención de invasiones a inmuebles y acompañar a quienes ya enfrentan procesos por este delito.

“Vamos a estar colocando estas mantas y estos globos para poder identificar a los vecinos que ya están organizándose en los grupos y que están en comunicación permanente con la policía y con la Fiscalía [General de Justicia de la Ciudad de México], para que si tu vecino ve este globo en el domicilio de alguna de tus colonias, se acerque a ellos y ellos, a su vez, nos enlacen con ustedes para poder dar seguimiento”, señaló.

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Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN Ciudad de México, el 3 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

PAN propone acciones vecinales contra despojos

Sánchez Miranda explicó que una de las primeras acciones será colocar mantas y globos en viviendas de vecinos organizados para que funcionen como puntos de contacto con otras personas de la colonia.

El legislador agregó que también crearán grupos de WhatsApp entre vecinos, diputados y autoridades para reportar oportunamente cualquier intento de ocupación ilegal de inmuebles.

Como segundo eje de la estrategia, el PAN anunció la entrega de cámaras y luminarias vecinales, principalmente para viviendas deshabitadas, en remodelación o cuyos propietarios deban ausentarse por periodos prolongados.

Conferencia de prensa del PAN Ciudad de México sobre acciones contra el despojo, el 3 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el diputado local, la tecnología permitirá documentar posibles invasiones y aportar pruebas en caso de que se presente una denuncia por despojo para llevar a cabo las denuncias correspondientes.

“Una calle bien iluminada y que tenga un seguimiento documentado es lo que nos puede ayudar para llevar las pruebas” Andrés Sánchez Miranda, diputado local del PAN



Ofrecerá acompañamiento jurídico a afectados

El tercer componente del programa consiste en una red de abogados del PAN que ofrecerá acompañamiento jurídico a personas que ya iniciaron carpetas de investigación por despojo, además de orientación para regularizar escrituras, testamentos y otros documentos relacionados con la propiedad de inmuebles.

El diputado señaló que uno de los problemas detectados es que grupos dedicados al despojo aprovechan que muchos adultos mayores no tienen en orden la documentación de sus viviendas, por lo que también buscarán acercar a los propietarios con notarías para prevenir fraudes.

En días recientes, el tema de despojos cobró relevancia tras la detención de Virginia “N” y Diana “N”, señaladas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como presuntas responsables del despojo de un inmueble ubicado en la cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

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cehr