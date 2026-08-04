Reemplacamiento Edomex 2026: ¿qué vehículos pueden tener condonación?

El Gobierno del Estado de México dio a conocer los estímulos fiscales vigentes para la regularización de unidades automotrices.

El Gobierno del Estado de México informó que se realizará el reemplacamiento Edomex 2026 con condonaciones de hasta el 100% en adeudos de tenencia, refrendo, recargos y el Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU). Conoce qué autos pueden tener dicho beneficio.

Cabe señalar que la condonación total es viable, siempre que hayan cubierto la tenencia y el refrendo durante 2025, el pago de contribuciones y accesorios causados en 2024, 2025 y 2026.

¿Cuál es la fecha límite para la condonación de hasta 100% en tenencia?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México indicó que la fecha límite para aprovechar dicho beneficio es el 31 de agosto del 2026. El programa comenzó desde el mes de abril.

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Los beneficios presentados por la Secretaría de Finanzas del Estado de México incluyen la exención total en el pago del ISAVAU. ı Foto: Especial.

¿Qué vehículos pueden tener este beneficio?

De esta forma los vehículos que deben reemplazar son los que tienen al último dígito de las placas un 0 y 9. Además, los autos que tienen placas expedidas en 2020 y 2021.

La vigencia de las placas es de 5 años a partir de la fecha de expedición. Para consultar la vigencia se debe ver la tarjeta de circulación o se consultar en el Portal de Servicios al Contribuyente.

Las personas interesadas en revisar el estatus de sus láminas deben ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente. ı Foto: Especial.

Requisitos

Las autoridades de movilidad y finanzas del Estado de México dieron a conocer la lista de documentos oficiales necesarios para llevar a cabo el proceso de reemplacamiento vehicular.

Las y los propietarios de vehículos registrados en la entidad deberán presentar la siguiente documentación en original y copia para completar el trámite:

Identificación oficial y CURP: Identificación oficial vigente con fotografía (como credencial del INE, licencia de conducir o pasaporte) acompañada de la Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso de que el titular del vehículo no pueda acudir personalmente a realizar el trámite, el representante legal deberá exhibir un poder notarial formal junto con su propia identificación oficial. Acreditación de propiedad: Factura de origen del automóvil y el documento jurídico que demuestre la propiedad o transmisión legal del bien, tales como contrato de compraventa, endoso, responsiva o factura de vehículo usado. Comprobante de domicilio: Comprobante de residencia en el Estado de México con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o la misma credencial del INE si coincide la dirección). Juego de placas o antecedente legal: Entrega de las placas anteriores, el comprobante de baja vehicular correspondiente o, en su defecto, el documento jurídico que certifique la carencia de las mismas, como la constancia de extravío expedida por la autoridad competente.

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JVR