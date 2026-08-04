Ecatepec lanza ‘Cruzada Violeta 360′; ofrece apoyo contra violencia familiar

Durante el anuncio, la alcaldesa exhortó a la Fiscalía de Justicia del Estado de México a colaborar estrechamente en el seguimiento de las denuncias.

Ecatepec lanza la “Cruzada Violeta 360”, un programa integral para combatir la violencia familiar. Esta iniciativa lleva prevención, orientación y acompañamiento psicológico y jurídico directamente a hogares y escuelas, con personal que irá puerta por puerta para detectar y atender a las víctimas.

La urgencia de esta estrategia se evidencia en las cifras: en mayo, el gobierno municipal registró 532 llamadas por violencia familiar, representando el 74.2 por ciento de los reportes a los números de emergencia locales.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss enfatizó que “la violencia familiar no es un problema privado, es un delito”. Explicó que a menudo inicia con conductas normalizadas, como revisar el teléfono o controlar el dinero, antes de escalar a agresiones físicas que pueden derivar en feminicidio.

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Gran parte de esta violencia ocurre “detrás de una puerta cerrada”, muchas veces frente a hijas e hijos, señaló la munícipe. Por ello, la Cruzada Violeta 360 se enfoca en llevar el mensaje y el apoyo a colonias, hogares y espacios públicos.

La estrategia se basa en tres acciones: visitas domiciliarias para informar; difusión en comercios y escuelas; y la activación de redes comunitarias con comités vecinales y la aplicación “Red Violeta”. El objetivo es que el apoyo llegue directamente donde más se necesita.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio a conocer las acciones de acompañamiento directo en colonias y escuelas. ı Foto: Especial.

Cuando se detecte a una mujer que sufre violencia, se le brindará atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento gratuito para realizar la denuncia, un respaldo fundamental para romper el ciclo de agresión.

La alcaldesa Cisneros hizo un llamado directo a las mujeres de Ecatepec: “que el miedo no nos paralice. Denunciar es un acto de valentía, de dignidad y de amor propio. No estás sola, este gobierno te va a acompañar”. También solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sumarse a la Cruzada.

Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), destacó la importancia de esta campaña. Sin embargo, señaló que el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec atiende a diez municipios, lo que lo hace insuficiente y subraya la necesidad de crear otro centro exclusivo para las habitantes de Ecatepec.

La Cruzada Violeta 360 representa un esfuerzo integral del gobierno municipal para que la población conozca que la violencia familiar es un delito y que las víctimas no están solas, garantizando acompañamiento y atención.

Hoy dimos un paso más para proteger a las familias de #Ecatepec con la presentación de la Cruzada Violeta 360, una estrategia integral para prevenir, atender y combatir la violencia familiar.



La violencia familiar no es un asunto privado, es un DELITO, y en Ecatepec no vamos a… pic.twitter.com/Ngb6vICejc — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) August 4, 2026

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JVR