Ecatepec previene inundaciones con recolección nocturna de basura

Los habitantes de Ecatepec respiran más tranquilos ante la temporada de lluvias; un programa de recolección nocturna de basura, impulsado por la presidenta municipal Azucena Cisneros, ha retirado más de 14 mil toneladas de desechos en seis meses, fortaleciendo la prevención de inundaciones en 87 colonias del municipio; esta iniciativa busca proteger el patrimonio y la seguridad de miles de familias.

Desde enero, la administración municipal puso en marcha esta estrategia crucial; la alcaldesa Cisneros ha enfatizado en diversas ocasiones que “la basura mata porque inunda colonias y ha provocado que vecinos pierdan su patrimonio y hasta en ocasiones su vida”; por ello, se implementaron acciones concretas para mantener las calles limpias y seguras.

El programa opera en 20 rutas fijas, atendiendo a 87 colonias y 375 calles ubicadas en la Sierra de Guadalupe, beneficiando a cerca de 10 mil familias cada noche; además, se cubren otras 10 rutas en la zona de Ciudad Cuauhtémoc; para ello, el gobierno local adquirió 20 camiones de basura nuevos, optimizando la logística de recolección.

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Los operativos desplegados en las laderas de la Sierra de Guadalupe abarcan más de 370 vialidades estratégicas. ı Foto: Especial.

Equipos de Servicios Públicos, en coordinación con Seguridad Ciudadana, trabajan arduamente; acuden a comunidades aledañas a barrancas prioritarias como San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor, Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya; la recolección se realiza los lunes, miércoles y viernes, de 22:00 a 01:00 horas.

Gracias a esta labor, la basura ya no llega a barrancas, calles ni drenajes; esto reduce significativamente el riesgo de inundaciones en las partes bajas de Ecatepec, un problema recurrente que afectaba gravemente a la población durante cada temporada de lluvias.

A pesar de los logros, la presidenta municipal Azucena Cisneros reconoce que no se debe bajar la guardia; con la previsión de lluvias intensas para esta temporada, es fundamental seguir reforzando el programa de recolección nocturna y las jornadas de limpieza en todo el municipio; el compromiso es mantener entornos limpios y proteger a las familias ecatepequenses.

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JVR