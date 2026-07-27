Detienen a cuatro hombres por abuso sexual de un menor en Sabanilla, Chiapas

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de cuatro personas por su presunta participación en el abuso sexual de un menor de edad ocurrido en el municipio de Sabanilla.

En una transmisión en vivo, detalló que Aurelio “N”, Octavio “N” y Gabino “N” fueron identificados como los presuntos agresores tras la difusión de un video en la plataforma de mensajería WhatsApp.

Detenidos, los principales abusadores

El fiscal explicó que Aurelio “N” es el propietario del predio donde ocurrió la agresión; Octavio “N” es señalado como el presunto responsable del abuso sexual contra el menor, mientras que Gabino “N” se habría encargado de grabar el delito.

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“Van a enfrentar la justicia por el delito de pederastia, [por el que] pudieran alcanzar hasta 50 años de prisión por lo que realizaron", afirmó.

También fue detenido un cuarto implicado identificado como Fernando “N”, acusado de encubrir y facilitar la huida de los otros tres involucrados.

“Entonces hay cuatro detenidos. Vamos a estar muy pendientes de este lamentable suceso para que estas tres personas que cometieron esta conducta delictiva enfrenten la justicia”, sostuvo el fiscal, contundente. “ Aquí en Chiapas, quien quiere cometer algún delito el único camino que le espera es enfrentar la justicia ”, advirtió.

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cehr