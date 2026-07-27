Arquidiócesis de León desmiente documento sobre elección de candidatos del PAN.

La Arquidiócesis de León informó que es totalmente falso y apócrifo un documento circulado en redes sociales durante las últimas horas con fecha del 27 de julio de 2026 sobre la elección de candidatos del Partido Acción Nacional.

A través de un comunicado, la representación de la Iglesia católica precisó que dicho escrito no fue elaborado, autorizado ni emitido por sus instancias oficiales, por lo que carece de cualquier validez representativa respecto a su postura o a sus decisiones operativas.

La Arquidiócesis de León puntualizó que la información apócrifa carece de sustento institucional y presenta claras inconsistencias tanto en la forma como en el contenido.

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Según lo expresado por la representación religiosa, el texto difundido no cumple con los criterios y lineamientos formales que se aplican habitualmente en la elaboración y difusión de los mensajes institucionales.

Ante el alcance del material en redes sociales, las autoridades diocesanas exhortaron a la población, a los medios de comunicación y a los fieles a no compartir ni replicar el texto apócrifo.

Asimismo, la Arquidiócesis de León solicitó a los fieles verificar la veracidad de cualquier mensaje atribuido a la institución únicamente mediante los canales de comunicación oficiales autorizados por la propia diócesis.

La representación religiosa lamentó de manera enfática el uso indebido que se ha dado a la imagen y al nombre de la institución para crear confusión entre la opinión pública y los integrantes de la comunidad eclesial; sobre este punto, la Arquidiócesis se reservó el derecho de emprender las acciones jurídicas que correspondan conforme a derecho con el fin de proteger el buen nombre de la Iglesia particular.

“Lamentamos profundamente que se haga un uso indebido de la identidad institucional de esta Arquidiócesis para generar confusión entre los fieles y la opinión pública. Nos reservamos el derecho de ejercer las acciones que en derecho corresponden para salvar el buen nombre de nuestra Iglesia particular”, señaló en el documento.

Finalmente, la Arquidiócesis de León hizo un llamado general a la sociedad y a los integrantes de la comunidad para actuar con responsabilidad y prudencia ante este tipo de publicaciones.

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JVR