Designan Área Destinada Voluntariamente a la Conservación ‘La Natividad’, en Oaxaca

Se entregó el certificado que formalizó el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) “La Natividad”

Casi 26 mil hectáreas de selvas y bosques de la Sierra Madre del Sur quedaron bajo protección comunitaria durante los próximos 15 años, después de que Santa María Zoquitlán, Oaxaca, formalizó el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) “La Natividad”.

El polígono ocupa el cuarto lugar entre las ADVC más extensas de Oaxaca. Su tamaño resulta comparable con el Parque Nacional Cañón del Sumidero o con el Área de Protección de Recursos Naturales Valle de Bravo.

Por medio de este esquema, la comunidad resguardará la selva baja caducifolia, bosque de encino y zonas de pino-encino. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) entregó el certificado a través de su Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.

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La superficie conserva hábitats para mamíferos medianos y grandes, entre ellos puma, ocelote, jaguarundi, venado cola blanca y pecarí. También protege microcuencas completas, además de un mosaico vegetal que favorece la regulación del agua, la retención del suelo y la captura de carbono.

Evento en el que se formalizó el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) “La Natividad” ı Foto: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Dentro del territorio existen registros de tigrillo, lince y puma, tres de las seis especies de felinos distribuidas en México. La Conanp señaló que la presencia de estos ejemplares constituye un indicador del estado de preservación de los ecosistemas regionales.

Además, se han registrado al menos 400 especies de flora y fauna habitan en la zona. De ese total, 43 aparecen en alguna categoría de riesgo conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, instrumento que identifica ejemplares amenazados, sujetos a protección especial o en peligro de extinción.

Sobresale los copales, las cactáceas, la Escontria chiotilla y diversas variedades silvestres de agave, entre ellas Agave convallis, A. karwinskii y A. lyobaa. El territorio de Santa María Zoquitlán también aportó al conocimiento científico dos especies nuevas y microendémicas, Dioon oaxacensis y Echeveria zoquitlanensis.

Otros registros incluyen chicatana, milpiés, mayates verdes, basilisco rayado, lagartija escamosa de cola larga y culebra ojo de gato. En el lugar también se encuentran garza blanca, aguililla cola roja, cernícalo americano, lechuza de campanario, coyote y venado cola blanca.

Como parte del modelo de protección, el proyecto prioriza el manejo tradicional de los agaves silvestres, junto con el cuidado de polinizadores y refugios naturales. La estrategia surgió de la iniciativa “Tierra de agaves, naturaleza y cultura”, en la cual participan Pronatura Sur, la Conanp y la Comisión Nacional Forestal.

Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) “La Natividad” ı Foto: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Uno de los objetivos consiste en frenar la pérdida de bosques tropicales secos asociada con la expansión de monocultivos de agave. El certificado busca respaldar las prácticas comunitarias y mantener el aprovechamiento de los recursos naturales bajo criterios definidos por los habitantes.

Con la incorporación de “La Natividad”, Oaxaca suma 139 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que representan alrededor de 800 mil 964.49 hectáreas en terrenos de propiedad ejidal y comunal.

Este mecanismo permite que pueblos originarios, comunidades y ejidos destinen sus tierras al cuidado de la biodiversidad mediante una decisión propia. La certificación reconoce ese compromiso y establece las condiciones de resguardo durante el periodo acordado.

La comunidad de Santa María Zoquitlán formaliza el resguardo de casi 26 mil hectáreas en la Sierra Madre del Sur bajo el esquema de #ADVC La Natividad, por una vigencia de 15 años. 🌳



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LMCT