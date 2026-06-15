Lotería Nacional celebra 26 años de Conanp con billete especial.

Los mexicanos tienen una nueva oportunidad para apoyar la conservación del patrimonio natural del país y, de paso, ganar un premio millonario. La Lotería Nacional, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ha develado un billete conmemorativo por el 26 aniversario de esta última institución. Este billete especial busca destacar la importancia de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México.

Sorteo Zodiaco 1759 ofrece bolsa de 24 millones de pesos

El Sorteo Zodiaco No. 1759, que se realizará el domingo 30 de agosto de 2026, ofrece un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie, además de una bolsa repartible de 24 millones de pesos. Con 2.4 millones de “cachitos” en circulación, la iniciativa lleva un mensaje de respeto y compromiso ambiental a cada rincón del país.

Desde la Ciudad de México, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de Semarnat, Marina Robles García, enfatizó que la creación de Conanp hace 26 años consolidó más de un siglo de esfuerzos por proteger la riqueza biológica nacional. “Las 232 Áreas Naturales Protegidas nos dejan un mensaje claro: es posible cuidar, respetar y mejorar nuestros territorios, porque todo está conectado en la red que hace posible la vida", afirmó Robles García.

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La funcionaria también reconoció el trabajo incansable de las generaciones y los casi 2,000 colaboradores de Conanp, quienes “se esfuerzan día a día recorriendo el territorio y cuidando el patrimonio natural que pertenece a todas y todos los mexicanos".

Por su parte, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, expresó el orgullo de su institución al sumarse a esta conmemoración. Destacó que la visión del gobierno actual impulsa el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente como objetivos inseparables. “Nos honra dedicar este billete conmemorativo al 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas", señaló Salomón.

La directora de Lotería Nacional subrayó que miles de guardabosques, brigadistas, investigadores, técnicos, comunidades indígenas y afromexicanas, y organizaciones sociales han hecho posible la misión de Conanp. “Detrás de cada área natural protegida hay una historia de compromiso con México“, añadió.

Pedro Álvarez Icaza Longoria, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, resaltó el compromiso de la institución con el país y el trabajo en conservación, restauración y manejo sostenible de las ANP durante más de dos décadas. “Este billete representa mucho más que una fecha; simboliza el esfuerzo y la dedicación de miles de personas que han trabajado por proteger los ecosistemas más valiosos de México y la extraordinaria biodiversidad que albergan", comentó Álvarez Icaza.

Con Marina Robles García, Subsecretaria de Biodiversidad de la @SEMARNAT_mx, y Pedro Álvarez Icaza, Comisionado de la @CONANP_mx, develamos el billete conmemorativo de @lotenal por el 26 Aniversario de la @CONANP_mx. Porque hay tesoros que definen a una nación y la riqueza… pic.twitter.com/VKbk6Lb4al — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) June 15, 2026

La develación del billete, realizada en las oficinas de Semarnat, subraya la importancia de las políticas públicas que el Gobierno de México implementa para la conservación. Este esfuerzo conjunto busca sensibilizar a la población sobre la riqueza natural del país y la necesidad de su protección.

El Sorteo Zodiaco No. 1759 se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional de Lotería Nacional, "Sorteos Tradicionales“, el domingo 30 de agosto de 2026, a las 20:00 horas. Una oportunidad para que los ciudadanos no solo participen en la suerte, sino que también refrenden su compromiso con la invaluable herencia natural de México.

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JVR