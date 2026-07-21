PAN Guanajuato abre registros para los ‘Defensores de la Patria’; Romero Hicks y Alan Márquez se apuntan

El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato puso en marcha este martes el registro de su programa “Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad”, una iniciativa que busca integrar a ciudadanos comprometidos con el desarrollo local; en su primera jornada, dieciocho personas manifestaron su interés en participar, buscando fortalecer el liderazgo y la vocación de servicio en sus comunidades.

Este esfuerzo, impulsado por el Comité Directivo Estatal del PAN, tiene como objetivo principal abrir espacios para que la ciudadanía de Guanajuato participe activamente en la construcción de soluciones para la entidad; la convocatoria abarca municipios clave como León, Irapuato, Guanajuato capital, Pénjamo, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Silao de la Victoria.

Entre los primeros dieciocho perfiles que se sumaron a esta propuesta destacan figuras como:

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Luis Ernesto Ayala Torres | León

Alan Sahir Márquez Becerra | León

Brenda Alexia Medina Contreras | León

Ángel Gastelum Cadena | San Miguel de Allende

Juan Pascualli Rodríguez | San Miguel de Allende

Víctor Manuel Zanella | Irapuato

Juan Carlos Romero Hicks | Guanajuato

Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra | San Francisco del Rincón

Valeria Alfaro García | Irapuato

Rodolfo Gómez Cervantes | Irapuato

Jorge Arturo Espadas | León

José Carlos Domínguez Velarde | Guanajuato

Juan José García López | Pénjamo

Oliverio Fernández Villalobos | San Miguel de Allende

Anselmo Conejo Cornejo | Salamanca

Juan Antonio Guevara Balandrán | Silao

Manuel Solís Origel | Silao

Roberto Carlos Terán | San Luis de La Paz

Al concluir su registro, los aspirantes recibieron un mensaje de la Comisión Política, donde se les enfatizó la importancia de la unidad y el trabajo colectivo; “No debemos estar divididos”, se les instó, subrayando que “los retos de la patria, de la familia y de la libertad son nuestro punto en común”, y que “el colectivo es superior al interés individual”.

El programa busca fortalecer el trabajo territorial del partido, impulsar la formación cívica de los participantes y estrechar el vínculo entre la sociedad guanajuatense y Acción Nacional; se trata de un modelo de participación que aspira a incorporar a ciudadanos con genuina vocación de servicio y compromiso con sus comunidades.

La etapa de registro para “Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad” continuará este 22 de julio, de acuerdo con el calendario establecido en la convocatoria oficial; los interesados pueden consultar las bases, requisitos y las siguientes fases del proceso en el portal oficial del PAN Guanajuato.

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JVR