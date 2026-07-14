Reportan abasto histórico de agua para Ecatepec

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó el funcionamiento de los equipos que bombean el recurso hacia las comunidades del oriente.

EN LOS PRIMEROS 500 días de la administración de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, la Quinta Zona pasó de 30 a 85 por ciento de suministro de agua, gracias a una inversión histórica de mil 784 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la edil del Estado de México destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa dos amparos interpuestos por habitantes de Ecatepec para exigir abasto de agua potable y, a pesar de que todavía no hay una resolución al respecto, el gobierno municipal trabaja para dotar de líquido por la red a todo el territorio.

Agregó que, aunque la Quinta Zona fue abandonada por administraciones anteriores, el gobierno de Ecatepec ejecutará cinco obras importantes para la Quinta Zona, entre ellas la megaplanta potabilizadora, el tanque maestro de 10 millones de litros y la rehabilitación de las redes principales de distribución.

El Tip: LA MUNÍCIPE resaltó que se tenían 67 pozos en operación, pero gracias al trabajo coordinado entra autoridades de los tres órdenes de gobierno, ahora se cuenta con 91.

Azucena Cisneros recordó que, al inicio de su administración, Ecatepec disponía de tres mil 597 litros de agua por segundo, aunque en la actualidad, y gracias al trabajo intenso de rehabilitación y mantenimiento de las redes y pozos, cuenta con cuatro mil 340 litros por segundo, lo que representa 743 litros por segundo adicionales, que llegan a las casas de 641 mil familias.

Cisneros Coss reiteró que su gobierno no necesita de amparos o acciones legales para cumplir con su responsabilidad ante la población y desde el inicio de su gobierno comenzaron obras y acciones para suministrar agua por la red a todas las familias ecatepenses.

9 pozos se reperforaron y 24 se reactivaron

“Por eso, aplaudimos que el pueblo vaya a la Suprema Corte y a las instancias que tenga que ir. El agua es un derecho de Ecatepec, su exigencia es legítima y cuentan conmigo. Nosotros somos el gobierno que da soluciones”, afirmó.

Francisco Reyes, director del Sapase, señaló que los logros son resultado del combate al huachicoleo del agua y a la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, entre otras medidas.

Suministro de agua potable crece al 85% en la Quinta Zona, en Ecatepec

Ecatepec, Estado de México, ha logrado un avance significativo en el suministro de agua potable, beneficiando a miles de familias en la Quinta Zona. El abasto en esta región, históricamente afectada por la escasez, pasó del 30% al 85% en los primeros 500 días de la actual administración municipal.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirma que el acceso al recurso hídrico por la red es un derecho humano fundamental, y su gobierno lo garantiza.

Este logro se sustenta en una inversión histórica de $1,784 millones de pesos, provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Fondos buscan recuperar pozos y evitar el ‘huachicoleo’ de agua

Los fondos se destinan a la recuperación de pozos, el combate al robo de agua o “huachicoleo”, y la implementación de cinco obras estratégicas.

“El líquido es un derecho de Ecatepec, su exigencia es legítima y cuentan conmigo. Nosotros somos el gobierno que da soluciones", afirmó Cisneros Coss, destacando que, pese a amparos en la SCJN, la administración ofrece respuestas tangibles.

Desde enero de 2025, Ecatepec aumentó su capacidad de 3,597 a 4,340 litros de agua por segundo, un incremento de 743 L/s que beneficia a 641 mil familias, gracias a intensos trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

El titular de Sapase, Francisco Reyes Vázquez, coordinó la instalación de tecnologías digitales para detectar variaciones de presión en la red. ı Foto: Especial.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), detalló la reactivación de 24 pozos inoperantes y la reperforación de nueve colapsados. La colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) fue esencial, complementada con mejoras en infraestructura como telemetría, la plataforma Neptuno y reparación de fugas.

Cisneros Coss reconoció que décadas de abandono no se superan de inmediato, pero enfatizó el compromiso. Obras futuras para la Quinta Zona incluyen una megaplanta potabilizadora, un Tanque Maestro de 10 millones de litros, rehabilitación de redes, sistema Linner para sellar filtraciones y una toma de agua del Sistema Cutzamala. Habitantes de fraccionamientos como Alborada de Aragón y Fuentes de Aragón respaldan estas acciones, incluso con el desistimiento de un amparo previo al constatar la mejora en el servicio.

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JVR