Con pavimentación y agua por la red, la transformación se siente en Ecatepec

Gracias a las obras y acciones de infraestructura hidráulica y pavimentaciones que ejecuta el gobierno municipal, que preside la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, la transformación se siente en Ecatepec, donde miles de personas reciben ya agua por la red y muchas más dejaron de caminar entre el lodo y el polvo.

Vialidades importantes, como avenida Fresno, en el fraccionamiento Valle de Ecatepec; boulevard Quetzalcóatl, en Ciudad Azteca, y Pichardo Pagaza, en Fuentes de Aragón, olvidadas durante décadas, actualmente lucen pavimento nuevo, mientras que el programa Cimientos de Esperanza en su modalidad Mano a Mano resultó todo un éxito y poco a poco transforma comunidades enteras, como Villas del Sol, donde fueron repavimentadas 17 calles, o Luis Donaldo Colosio, cuyas calles de terracería son ahora de concreto hidráulico.

Cisneros Coss, a fin de cumplir con su principal compromiso de abastecer agua por la red, implementó junto con el organismo de agua de Ecatepec Sapase y el gobierno federal una estrategia para mejorar la infraestructura hidráulica y combatir el huachicoleo del agua.

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De esta manera, durante 2026 se reperforaron los pozos San Agustín I, San Agustín II, Suterm, Ejidos de Tulpetlac 2 y 340, todos con tecnología de punta y telemetría, lo que permite su monitoreo remoto a través de dispositivos móviles como tabletas y celulares, además de que sumaron a la red mayor caudal de agua potable.

El gobierno municipal construyó y puso en funcionamiento el Tanque Maestro de 11 metros de altura y capacidad para almacenar más de cinco millones de litros de agua, que abastece a miles de habitantes de la región de Ciudad Cuauhtémoc, donde actualmente trabajan brigadas para reparar fugas del vital líquido.

En Ciudad Cuauhtémoc Cisneros Coss presentó un georradar y un robot adquiridos por Sapase para detectar fugas de agua, tomas clandestinas, huachicoleo, tuberías averiadas y socavones.

Las repavimentaciones del Gobierno del Cambio con Honestidad se realizan con recursos propios y del programa Cimientos de Esperanza en su modalidad Mano a Mano, donde los colonos aportan la mano de obra, así como de fondos federales y estatales, como Faismun y Fefom.

Este año Cisneros Coss inauguró la repavimentación de avenida Fresno, en Valle de Ecatepec, en beneficio de 45 mil colonos de esta región; boulevard Quetzalcóatl, en el fraccionamiento La Florida de Ciudad Azteca, que favorece directamente a dos mil 500 habitantes, y avenida Pichardo Pagaza, de 2.3 kilómetros de longitud y que beneficia a miles de habitantes de la Quinta Zona, entre ellos de Fuentes de Aragón y La Florida.

Entre las vialidades repavimentadas destacan también avenida Tecnológico, de 2.5 kilómetros, que conecta avenida Central con R1 y que beneficia a 57 mil habitantes; Moctezuma, en Haciendas de Aragón; Juan Aldama, en Miguel Hidalgo y Héroes de la Independencia; Pirules, en San Carlos; Roble, en Buenavista, y Monte Chimborazo, en Parque Residencial Coacalco, esta última considerada la calle con más baches que tenía Ecatepec, por mencionar algunas.

Con el programa Cimientos de Esperanza en su modalidad Mano a Mano suman más de 500 calles pavimentadas en Ecatepec de diversas comunidades, entre ellas Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey y Villas del Sol, entre muchas otras. Este programa resultó todo un éxito y todavía habitantes de diversas colonias se suman a él para transformar sus comunidades.

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