Azucena Cisneros inaugura la repavimentación integral de Av. Pichardo Pagaza en Ecatepec

La estrategia de rescate urbano contó con el financiamiento y la coordinación de dependencias federales para colocar cientos de nuevas luminarias.

La Avenida Pichardo Pagaza en Ecatepec, Estado de México, se transforma en un Sendero Seguro y moderno, beneficiando a miles de habitantes de la Quinta Zona. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación integral de esta vialidad, que incluyó casi 500 luminarias, ciclovía, áreas de ejercicio y juegos infantiles, con una inversión de 13 millones de pesos.

La obra de 2.3 kilómetros, que conecta comunidades como Fuentes de Aragón y La Florida, es resultado de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos municipal, estatal y federal, con la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Nos hicieron creer por décadas que estábamos condenados a vivir en la basura, en la invasión, en el desorden. Y eso no es cierto”, afirmó la alcaldesa de Ecatepec durante la inauguración.

Destacó la importancia de la participación ciudadana: “Todo lo estamos haciendo en conjunto con el pueblo. Si lo hacemos solos no avanzamos, si asumimos una responsabilidad conjunta vamos a avanzar muchísimo".

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, detalló que la SICT y Sedatu instalaron la mayoría de las 470 luminarias, complementadas por el municipio para garantizar mayor seguridad.

El nuevo diseño de la arteria principal servirá como modelo de desarrollo comunitario para replicarse de manera paulatina en regiones vulnerables. ı Foto: Especial.

Suman ocho kilómetros de vialidades renovadas

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, añadió que, además de Pichardo Pagaza, se repavimentaron otras vialidades clave en el fraccionamiento Valle de Anáhuac, como Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, León Guzmán y López Mateos.

Estas intervenciones adicionales sumaron ocho kilómetros de vialidades renovadas con una inversión de cinco millones de pesos, elevando la inversión total en la zona a 18 millones de pesos. Ramírez Brassetti aseguró que “la zona cambió verdaderamente”, agradeciendo la colaboración de los colonos en el remozamiento de fachadas.

La alcaldesa Cisneros Coss señaló que la Avenida Pichardo Pagaza servirá como “prototipo” para futuras intervenciones en la Quinta Zona, buscando replicar este modelo de desarrollo integral.

Avenida Pichardo Pagaza: el cambio que se siente en Ecatepec.



Hoy entregamos una transformación integral que demuestra cómo se construye la paz desde el espacio público: repavimentación completa, senderos seguros, nueva iluminación, murales, parques rehabilitados y áreas verdes… pic.twitter.com/S9EEO1F5sS — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) June 19, 2026

Incluso, mencionó la invitación a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que constate el impacto de estas acciones en la región.

Este proyecto subraya la recuperación de espacios públicos y la mejora de infraestructura en Ecatepec, demostrando que la coordinación intergubernamental y la participación ciudadana son clave para un desarrollo positivo y duradero en uno de los municipios más poblados de México.

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JVR