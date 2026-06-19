INE debilita estabilidad democrática en Michoacán al remover consejeros: Ramírez Bedolla.

La estabilidad democrática de Michoacán enfrenta un desafío crucial tras la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de remover a cinco consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Esta medida, calificada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como “arbitraria y desproporcionada”, genera incertidumbre a pocos meses del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, donde se renovarán presidencias municipales, el Congreso local y la gubernatura. La preocupación central radica en el posible debilitamiento del organismo encargado de organizar los comicios.

Ramírez Bedolla enfatizó que la resolución del INE es una "intromisión" que afecta directamente la autonomía constitucional de las instituciones electorales locales. “Se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán. A menos de tres meses del inicio formal del proceso electoral, el INE decide debilitar al órgano electoral local, generando incertidumbre donde debería existir certeza", declaró el mandatario.

Un punto crítico señalado por el gobernador es el impacto en los procesos de autogobierno de las comunidades indígenas. Michoacán es un referente nacional en esta materia, con decenas de comunidades ejerciendo su derecho a la libre determinación. Estos procesos requieren acompañamiento y validación constante del IEM. “Debilitar al IEM en este momento significa también poner en riesgo la atención institucional de esos procesos comunitarios”, subrayó Ramírez Bedolla, destacando la particularidad de la entidad.

Decisión se toma en un momento delicado

La decisión se toma en un momento delicado, justo cuando el estado se prepara para uno de los procesos electorales más importantes de los últimos años. Esta situación podría generar un escenario de incertidumbre jurídica y operativa, afectando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. El gobernador cuestionó la pertinencia de una medida de tal magnitud sin valorar sus consecuencias locales.

“Las y los michoacanos demandan instituciones fuertes, no organismos debilitados por decisiones tomadas desde el centro del país sin valorar las consecuencias que tendrán en la entidad", afirmó Ramírez Bedolla. Insistió en que la democracia se fortalece con instituciones sólidas, no desmantelándolas a meses de una elección crucial para el futuro de Michoacán.

La destitución de cinco funcionarios electorales clave desató una fuerte confrontación entre el mandatario michoacano y el órgano central del país. ı Foto: Especial.

El Instituto Electoral de Michoacán ha sido, según el gobernador, una pieza fundamental para garantizar la gobernabilidad democrática, la organización de procesos electorales y el reconocimiento de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas. Por ello, hizo un llamado urgente a privilegiar la responsabilidad institucional.

Ramírez Bedolla instó al INE a actuar con prudencia y responsabilidad, asegurando que las decisiones que impactan la vida democrática de los estados deben considerar sus consecuencias. El objetivo es que Michoacán llegue al arranque del proceso electoral de septiembre con plena certeza jurídica, estabilidad política y confianza ciudadana, protegiendo así la voluntad democrática de sus habitantes.

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JVR