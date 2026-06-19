INE perfila exonerar a hermano de AMLO por presunto financiamiento irregular a Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila declarar infundadas las acusaciones contra Martín Jesús López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta participación en un esquema de financiamiento ilegal a Morena durante el proceso electoral de 2018.

De acuerdo con un proyecto de resolución que será analizado este 20 de junio por el Consejo General del organismo, la autoridad electoral concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar que recursos entregados en efectivo por David Eduardo León Romero hayan sido utilizados para beneficiar al partido político.

La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), luego de que en julio de 2021 se difundiera un video en el que se observa a León Romero entregando dinero a Martín Jesús López Obrador.

. ı Foto: larazondemexico

A partir de ese material, el INE abrió una indagatoria para determinar si existieron aportaciones en efectivo por montos de 166 mil y 150 mil pesos y si esos recursos fueron canalizados al movimiento político encabezado por López Obrador.

Durante casi cinco años de investigación, el organismo electoral realizó diversas diligencias para recabar pruebas.

Entre ellas, intentó localizar a Martín Jesús López Obrador en distintos domicilios registrados en Yucatán, Chiapas, Sinaloa y Tabasco, sin obtener resultados.

Asimismo, giró múltiples requerimientos de información a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que no proporcionó datos sobre el caso; el último fue rechazado bajo el argumento del secreto ministerial.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que no encontró investigaciones abiertas contra el involucrado ni movimientos financieros que representaran señales de riesgo o irregularidades.

La revisión de las cuentas bancarias de León Romero y de Martín Jesús López Obrador tampoco permitió identificar depósitos o retiros por las cantidades referidas en la denuncia.

En el expediente, Morena sostuvo que la videograbación difundida públicamente no constituía una prueba suficiente para acreditar una conducta ilícita.

“Aquí lo controvertido es solamente un video extraído de un medio electrónico el cual por su propia naturaleza no alcanza a distinguirse como prueba plena”, argumentó el partido.

El proyecto elaborado por la autoridad electoral concluye que las pruebas reunidas no permiten demostrar una relación directa entre las supuestas entregas de efectivo y un mecanismo de financiamiento paralelo en favor de Morena.

“Al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, señala el documento.

Con base en esa valoración, el INE propone declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización iniciado contra Morena, Martín Jesús López Obrador y David Eduardo León Romero.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL