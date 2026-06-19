Viene exoneración

Con la novedad de que tomó cinco años al Instituto Nacional Electoral terminar de indagar la presunta entrega de dinero que se hizo a Martín Jesús López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El caso se conoció en 2021 a partir de la difusión de una serie de videos por parte del portal de noticias Latinus. En unos aparecía Martín y en otros Pío López Obrador. El caso es que, se ha informado, el INE estaría en vías de declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado contra el partido Morena por este caso. Ha trascendido que fueron diversas instituciones a las que el árbitro acudió para allegarse información respecto de la denuncia. Al final, se informó, los elementos hallados y los propios videos no permiten acreditar un posible financiamiento que se hubiera dado a ese instituto político. Es sabido que en el caso de Pío, éste ya recibió una exoneración por parte del INE y el Tribunal Electoral. En su momento, nos recuerdan, esos videos fueron uno de los más fuertes golpes al movimiento de la 4T.